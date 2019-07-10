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В тульский «Арсенал» пришли два полузащитника сборной Замбии
На фото Кингс Кангва

В тульский «Арсенал» пришли два полузащитника сборной Замбии

Ламек Банда и Кингс Кангва подписали долгосрочные контракты с клубом.

Два представителя национальной сборной Замбии – Ламек Банда и Кингс Кангва – теперь будут играть за тульский «Арсенал». Пресс-служба клуба сообщила о подписании долгосрочных контрактов с полузащитниками.

Кингс Кангва – младший брат Эванса Кангвы, который играет в «Арсенале» на позиции нападающего с августа 2017 года. А Ламек Банда уже успел отметиться, выступая за туляков – благодаря его голу «Арсенал» одержал победу над чемпионом Австрии.

Буквально c минуты на минуту на Центральном стадионе Тулы начнётся встреча «Арсенала» с болельщиками. Спешите присоединиться!

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 0
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