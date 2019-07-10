На фото Кингс Кангва
В тульский «Арсенал» пришли два полузащитника сборной Замбии
Ламек Банда и Кингс Кангва подписали долгосрочные контракты с клубом.
Два представителя национальной сборной Замбии – Ламек Банда и Кингс Кангва – теперь будут играть за тульский «Арсенал». Пресс-служба клуба сообщила о подписании долгосрочных контрактов с полузащитниками.
Кингс Кангва – младший брат Эванса Кангвы, который играет в «Арсенале» на позиции нападающего с августа 2017 года. А Ламек Банда уже успел отметиться, выступая за туляков – благодаря его голу «Арсенал» одержал победу над чемпионом Австрии.
Буквально c минуты на минуту на Центральном стадионе Тулы начнётся встреча «Арсенала» с болельщиками. Спешите присоединиться!
Другие статьи по темам
Место