На улице Кирова в Туле водитель Renault Logan сбил 17-летнюю девушку

Фото очевидца

Очевидцы сообщают, что пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В ночь на 6 июля, около 1.00, напротив дома № 29 по улице Кирова, водитель Renault Logan с воронежскими номерами сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по переходу.

Девушка получила серьёзную травму головы. По словам очевидцев, водитель легковушки сильно нервничал и пытался «зажевать» стресс жвачкой. Предположительно, мужчина был пьян.