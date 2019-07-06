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На улице Кирова в Туле водитель Renault Logan сбил 17-летнюю девушку
Фото очевидца

На улице Кирова в Туле водитель Renault Logan сбил 17-летнюю девушку

Очевидцы сообщают, что пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В ночь на 6 июля, около 1.00, напротив дома № 29 по улице Кирова, водитель Renault Logan с воронежскими номерами сбил 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по переходу.

Девушка получила серьёзную травму головы. По словам очевидцев, водитель легковушки сильно нервничал и пытался «зажевать» стресс жвачкой. Предположительно, мужчина был пьян.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:31 +5
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