Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза

Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы на территории региона ожидается гроза и порывистый юго-западный ветер 12-17 метров в секунду. Непогода продлится до вечера.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения усилении ветра:

держитесь в стороне от энергообъектов. Пережидать грозу лучше в помещении. Не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам. Отключите электроприборы, не стойте рядом с окнами,

если гроза застала под открытым небом – укройтесь на участке с низкой порослью. Нельзя прятаться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов, тополей. Лучше всего сесть на изоляционный материал: бревно, доску, камень, палатку, спальный мешок,

во время грозы нельзя находиться на воде и у воды,

если гроза застигла во время езды на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и отойдите от транспортного средства,

если вы едете в автомобиле, оставайтесь в нем, закройте окна, опустите автомобильную антенну и остановитесь.

Если есть возможность, поставьте машину в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.