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На Казанской набережной в Туле на все лето откроется выставка живописи
Фото из архива Myslo.

На Казанской набережной в Туле на все лето откроется выставка живописи

В день открытия выставки гостям предложат 100 порций мороженого бесплатно.

5 июля в 17.30 на Казанской набережной состоится презентация выставки
репродукций живописи из коллекции Тульского музея изобразительных
искусств. Выставка приурочена к 100-летию музея.
 
В экспозиции будут представлены репродукции 15 картин — мировых шедевров искусства из постоянной экспозиции ТМИИ. Подробную информацию можно будет получить, считав QR-код на этикетке к картине.
Каждую пятницу в 18.00 будут проходить бесплатные экскурсии. Выставка будет работать до 1 сентября.
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:00 0
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Место
Казанская набережнаяТМИИ

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