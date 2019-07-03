Фото из архива Myslo.
На Казанской набережной в Туле на все лето откроется выставка живописи
В день открытия выставки гостям предложат 100 порций мороженого бесплатно.
5 июля в 17.30 на Казанской набережной состоится презентация выставки
репродукций живописи из коллекции Тульского музея изобразительных
искусств. Выставка приурочена к 100-летию музея.
В экспозиции будут представлены репродукции 15 картин — мировых шедевров искусства из постоянной экспозиции ТМИИ. Подробную информацию можно будет получить, считав QR-код на этикетке к картине.
Каждую пятницу в 18.00 будут проходить бесплатные экскурсии. Выставка будет работать до 1 сентября.
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