На Казанской набережной в Туле на все лето откроется выставка живописи

Фото из архива Myslo.

В день открытия выставки гостям предложат 100 порций мороженого бесплатно.

5 июля в 17.30 на Казанской набережной состоится презентация выставки

репродукций живописи из коллекции Тульского музея изобразительных

искусств. Выставка приурочена к 100-летию музея.

В экспозиции будут представлены репродукции 15 картин — мировых шедевров искусства из постоянной экспозиции ТМИИ. Подробную информацию можно будет получить, считав QR-код на этикетке к картине.