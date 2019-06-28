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Центральную Россию накроет экстраординарное похолодание
Фото из архива Myslo.

Центральную Россию накроет экстраординарное похолодание

Синоптики утверждают, что подобное случается лишь раз в 18 лет.

На Русскую равнину обрушился ненастный североатлантический циклон. Как сообщает погодный центр «Фобос», под его влиянием на Русскую равнину прорвутся воздушные массы из акватории Баренцева моря.
 
Лишь в начале июля в центр России начнет поступать согретый Гольфстримом атлантический воздух.
 
Сегодня и завтра в Туле будет пасмурно и дождливо. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу ожидается всего +8°С, днем — +14°С. В воскресенье дождевые тучи начнут рассеиваться, и к понедельнику в Тульскую область вернется летнее тепло.
 
Как отмечают синоптики, похолодание, которое накроет центральные районы страны, — экстраординарное. Подобное случается лишь раз в 18 лет.
Но, тем не менее, прогноз на июль и август довольно оптимистичный. Как показывает метеостатистика, холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:50 +2
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