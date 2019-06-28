Центральную Россию накроет экстраординарное похолодание

Фото из архива Myslo.

Синоптики утверждают, что подобное случается лишь раз в 18 лет.

На Русскую равнину обрушился ненастный североатлантический циклон. Как сообщает погодный центр «Фобос», под его влиянием на Русскую равнину прорвутся воздушные массы из акватории Баренцева моря.

Лишь в начале июля в центр России начнет поступать согретый Гольфстримом атлантический воздух.

Сегодня и завтра в Туле будет пасмурно и дождливо. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу ожидается всего +8°С, днем — +14°С. В воскресенье дождевые тучи начнут рассеиваться, и к понедельнику в Тульскую область вернется летнее тепло.

Как отмечают синоптики, похолодание, которое накроет центральные районы страны, — экстраординарное. Подобное случается лишь раз в 18 лет.

Но, тем не менее, прогноз на июль и август довольно оптимистичный. Как показывает метеостатистика, холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета.