В Тульской области за 5 месяцев случилось более 100 ДТП с выездом на встречку

В Тульской области наибольшая тяжесть последствий ДТП отмечается в авариях, связанных с выездом водителей на полосу, предназначенную для встречного движения.

Только за пять месяцев 2019 года на территории региона произошло более 100 подобных дорожно-транспортных происшествий.

В большинстве случаев данный маневр является крайне небезопасным и заканчивается трагично как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что помимо привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, связанных с выездом транспортного средства на встречную полосу, вы создаете неоправданный риск как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Санкции за нарушение ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ — штраф 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.