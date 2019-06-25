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В Тульской области за 5 месяцев случилось более 100 ДТП с выездом на встречку
ДТП на Веневском шоссе, 29 мая 2019 г.

В Тульской области за 5 месяцев случилось более 100 ДТП с выездом на встречку

ГИБДД напоминает водителям, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД.

В Тульской области наибольшая тяжесть последствий ДТП отмечается в авариях, связанных с выездом водителей на полосу, предназначенную для встречного движения.
 
Только за пять месяцев 2019 года на территории региона произошло более 100 подобных дорожно-транспортных происшествий.
 
В большинстве случаев данный маневр является крайне небезопасным и заканчивается трагично как для водителя, так и для других участников дорожного движения.
Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям, что помимо привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, связанных с выездом транспортного средства на встречную полосу, вы создаете неоправданный риск как для себя, так и для других участников дорожного движения.
 
Санкции за нарушение ст. 12.15 ч.4 КоАП РФ — штраф 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:04 +4
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