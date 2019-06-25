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При тушении пожара на ул. Шухова нашли труп пенсионерки
Фото Сергея Старикова.

При тушении пожара на ул. Шухова нашли труп пенсионерки

На месте работают огнеборцы и сотрудники полиции.

Днем 25 июня в доме № 7-а по ул. Шухова на втором этаже загорелась квартира. На месте происшествия работали три пожарных расчета. Огнеборцы проникли в квартиру, вскрыв входную дверь, а также через балкон по приставной лестнице.

При тушении пожара на кухне была обнаружена 89-летняя хозяйка квартиры без признаков жизни. На теле женщины есть повреждения от огня.

Также в квартире обгорела мебель.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

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Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 1
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 2
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 3
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 4
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 5
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 6
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 7
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 8
Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 9
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Пожар на ул. Шухова в Туле, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:44 0
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