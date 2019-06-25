При тушении пожара на ул. Шухова нашли труп пенсионерки

Фото Сергея Старикова.

Днем 25 июня в доме № 7-а по ул. Шухова на втором этаже загорелась квартира. На месте происшествия работали три пожарных расчета. Огнеборцы проникли в квартиру, вскрыв входную дверь, а также через балкон по приставной лестнице.

При тушении пожара на кухне была обнаружена 89-летняя хозяйка квартиры без признаков жизни. На теле женщины есть повреждения от огня.

Также в квартире обгорела мебель.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.