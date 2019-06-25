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На ул. Дмитрия Ульянова в Туле легковушка сбила мотоциклиста
Фото и видео Сергея Старикова.

На ул. Дмитрия Ульянова в Туле легковушка сбила мотоциклиста

ДТП случилось утром 25 июня напротив Железнодорожной больницы.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня утром напротив дома № 13 по ул. Дмитрия Ульянова в Туле произошла авария с участием Renault Logan и мотоцикла Yamaha.

Водитель легковушки выезжал на улицу со стороны Железнодорожной больницы, с прилегающей территории. А мотоцикл двигался вверх по ул. Дмитрия Ульянова в сторону улицы Демонстрации.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, он госпитализирован с подозрением на переломы. Водитель Logan, по предварительной информации, не пострадал.

По словам автомобилиста, он выезжал с прилегающей территории, и мотоциклист оказался у него в «слепой зоне» из-за других автомобилей. Кроме того, мужчина утверждает, что мотоциклист ехал с превышением скорости.

Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам регионального ГИБДД.

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ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 1
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 2
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 3
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 4
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 5
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 6
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 7
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 8
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 9
ДТП с мотоциклистом на ул. Дм.Ульянова 25.06.19, Фото: 10
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