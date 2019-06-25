На ул. Дмитрия Ульянова в Туле легковушка сбила мотоциклиста
ДТП случилось утром 25 июня напротив Железнодорожной больницы.
Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня утром напротив дома № 13 по ул. Дмитрия Ульянова в Туле произошла авария с участием Renault Logan и мотоцикла Yamaha.
Водитель легковушки выезжал на улицу со стороны Железнодорожной больницы, с прилегающей территории. А мотоцикл двигался вверх по ул. Дмитрия Ульянова в сторону улицы Демонстрации.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы, он госпитализирован с подозрением на переломы. Водитель Logan, по предварительной информации, не пострадал.
По словам автомобилиста, он выезжал с прилегающей территории, и мотоциклист оказался у него в «слепой зоне» из-за других автомобилей. Кроме того, мужчина утверждает, что мотоциклист ехал с превышением скорости.
Окончательную причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам регионального ГИБДД.