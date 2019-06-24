Илья Курилов: «Мы всегда будем поддерживать такие проекты, как Казанская набережная и Музейный квартал»

Оно состоялось 24 июня в Туле и провел его председатель оргкомитета, заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.

Указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты Президент РФ Владимир Путин подписал в ноябре 2016 года. За это время в регионе сделано уже очень многое: отреставрирована усадьба Мосолова в п. Дубна, в Алексине — усадьба купца Маслова. В Крапивне проведена основная часть реставрационных работ в Доме купца Пряничникова, впоследствии объект будет использоваться под культурно-выставочный центр. В Богородицке отреставрирована въездная башня дворца графов Бобринских.

Сейчас активно ведутся работы по реставрации Успенского собора Тульского кремля, строится и реставрируется Музейный квартал.

Регион готовится к большой дате – 12 сентября 2020 года Тульская область станет центром торжеств.

В последнее время центр города воспринимается как единое историко-культурное пространство — эта концепция была заложена еще в проект «Тульская набережная». Важной частью этого пространства является как раз Музейный квартал.

За счет выделенных средств здесь будут проведены реставрационные работы и созданы современнейшие мультимедийные экспозиции федеральных музеев. Улица Металлистов раньше называлась Пятницкой и была самым центром города — там жили купцы. Сегодня эту улицу снова хотят сделать главным украшением оружейной столицы, ее центральным культурно-досуговым местом.

В организационный комитет по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля входит и Илья Николаевич Курилов, генеральный директор ТОЗа.

– Илья Николаевич, как Вы оцениваете глобальную стройку, которая сейчас идет на улице Металлистов?



Илья Курилов – Стройка начата в рамках проекта «Тульская набережная» сразу с прицелом на 500-летие возведения Тульского кремля, которое планируется праздновать по указу Президента России Владимира Путина. Масштабность значительная, деньги выделяются серьезные. На совещании рабочей группы Комитета по празднованию 500-летия кремля все директора музеев четко произнесли свои программы. Это Государственный исторический музей, Ясная Поляна, Куликово поле, Поленово, Музей оружия и другие. Все они будут иметь филиал в Музейном квартале, где будут представлены их экспозиции. Идеи у всех очень интересные! По заявлению ряда руководителей музейной отрасли, там предусматриваются и места общепита, и гостиничный сервис, и многое другое. Работа на улице Металлистов крайне серьезная.

– Как оборонные предприятия Тулы привлечены к процессу?

– В нынешних программах, которые рассматриваются на заседании комитета, предусмотрено участие оборонных предприятий, и в первую очередь – в самой организации праздника в Туле, в сентябре 2020 года. В нескольких мероприятиях заводы будут работать вместе: ТОЗ, КБП, Туламашзавод, Тулаточмаш и другие — члены корпорации «Ростех». Сам по себе Тульский оружейный завод, выходя своим парадным фасадом на Тульский кремль, тоже не останется в стороне. Мы также будем проводить мероприятия, посмотрим, чем мы еще можем украсить выход, чтобы не ударить в грязь лицом.

– Насколько тулякам важно создание подобного Музейного квартала в центре города?

– Я сам не туляк, но уже семь лет тружусь в Туле. Город, власть и промышленность показали свой потенциал на проекте «Тульская набережная», мы все это можем и умеем делать — результат налицо. Город преобразился! Область преображается! Для меня возможность поучаствовать в таком проекте – гордость. И шанс еще раз продемонстрировать, что оборонно-промышленный комплекс региона никогда не оставался и не останется в стороне от таких проектов — создать объекты на десятилетия, а может, и на столетия. Объекты, которыми будем гордиться не только мы как часть рабочей группы, как одни из создателей, но и все наши дорогие туляки и гости оружейной столицы.