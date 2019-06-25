Серьезный пожар: в Алексине сгорел ресторан «Веранда»

24 июня 2019 года в 23.35 поступило сообщение о пожаре в деревянном строении и кирпичной пристройке по адресу: Алексин , ул. 50 лет ВЛКСМ. Горел ресторан «Веранда».

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов. Открытое горение было ликвидировано к полуночи.

По сообщению МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, строение и пристройка выгорели изнутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.