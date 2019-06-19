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Жительница Одоевского района помогла убийце замести следы преступления

Жительница Одоевского района помогла убийце замести следы преступления

Женщина полностью признала свою вину. Суд приговорил её к штрафу в 100 тысяч рублей.

Одоевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Вечером 18 декабря прошлого года в одном из домов села Говоренки между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость убил хозяина жилища. В это время в доме находилась соседка потерпевшего, ставшая свидетелем преступления.

Злоумышленник потребовал от женщины помочь ему скрыть следы убийства и избавиться от трупа. Она согласилась – тело жертвы было перенесено в нежилую часть дома и завалено старыми вещами, а женщина затерла следы кровь и выбросила в выгребную яму перчатки, в которых убийца переносил труп.

В судебном заседании обвиняемая раскаялась в содеянном и признала вину. Дело было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил женщине штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:47 0
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Место
Тульская областьОдоевский район

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