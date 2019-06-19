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Новый водопровод избавит жителей Пролетарского района от коммунальных аварий
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Новый водопровод избавит жителей Пролетарского района от коммунальных аварий

Ремонтные работы на Медвенско-Осетровском водозаборе планируют завершить к началу отопительного сезона.

Заместитель главы администрации города – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин совместно с гендиректором «Тулагорводоканала» Эдуардом Головиным проконтролировали ход ремонтных работ.

740 метров трубы диаметром 900 мм спаяны в единую сеть. Ещё 610 метров находятся в земле. В работах задействованы 22 человека и 10 единиц техники. Ремонт продолжается и в выходные дни.

– Пятая часть работ выполнена, это технологически наиболее сложный этап, так как труба заведена в машинный зал, а это требует определенной выучки, – отметил Роман Мурзин. – Сейчас работы проводятся на непересеченной местности. Еще 200-300 метров и прокладка продолжится в простых полевых условиях.

К работе по перекладке магистрального водопровода приступили 22 мая. Окончание работ запланировано к началу отопительного сезона. По словам Романа Мурзина, это участок пиковой аварийности – в этом году  на магистральном водопроводе произошли три аварии:

– Чтобы избежать аварийных ситуаций и исключить тотальные ограничения водоснабжения Пролетарского района, мы решили начать с этого участка.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина администрацией Тулы совместно с «Тулагорводоканалом» и региональным правительством был подготовлен краткосрочный план по замене магистральных сетей водопровода большого диаметра.

В текущем году в Туле заменят участок водовода длиной 3,6 км. Предусмотрена прокладка водовода из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм с установкой 15 колодцев и камер из сборного железобетона. Общая стоимость работ составит более 150 миллионов рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:24 +1
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