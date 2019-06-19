КДК РФС: оскорбление полузащитника «Арсенала» по национальному признаку не доказано

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел результаты сурдоэкспертизы, цель которой – определить, оскорбил ли игрок «Урала» Владимир Ильин полузащитника Резиуана Мирзова, выступавшего в прошлом сезоне за тульский «Арсенал».

Изначально предполагалось, что Ильин «прошёлся» по национальной принадлежности Мирзова, после чего тот ударил оскорбителя по лицу. Инцидент произошёл в конце полуфинального матча Кубка России. Позже «уралец» извинился перед Мирзовым.

Сурдоэкспертиза не доказала, что Владимир Ильин оскорбил игрока «Арсенала» по национальному признаку: на видео невозможно распознать, что именно сказал футболист во время перепалки. В удовлетворении заявления тульского клуба о применении к Ильину дисциплинарных санкций отказано. Резиуан Мирзов дисквалифицирован на два матча Кубка России за агрессивное поведение.