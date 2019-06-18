Выехавший на встречку тульский «камикадзе» был трезв

На мужчину составили протокол и теперь ему грозит штраф или лишение права управлять транспортными средствами.

Ранее мы сообщали о том, что тулячка прислала в редакцию Myslo видео с моментом необычного ДТП, которое произошло 18 июня на ул. Металлургов в Туле.

Как прокомментировали Myslo в региональной Госавтоинспекции, в момент автоаварии за рулем Volkswagen находился трезвый 24-летний мужчина. На него составлен протокол по ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения).

Теперь нарушителю ПДД грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Напомним, на кадрах видно, как автомобили останавливаются на запрещающий сигнал светофора, который установлен напротив дома №79. Поток трогается, неожиданно навстречу автору видео выезжает Volkswagen. За пару секунд до столкновения «камикадзе» уходит на крайнюю встречную полосу, где влетает в легковушку Mazda.