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Пьяная тулячка хотела взлететь с балкона
Ее душевное здоровье предстоит проверить медикам.
Как стало известно Myslo, вечером в минувшее воскресенье в квартире одного из домов по ул. М. Жукова работали медики и полиция.
Причиной стала пьяная выходка 30-летней женщины, которая сидела на балконе пятого этажа. Тулячка вела себя неадекватно и убеждала окружающих, что просто хочет «полетать».
Трагедию удалось предотвратить. Теперь душевным здоровьем женщины занимаются медики.
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