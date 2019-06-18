Пьяная тулячка хотела взлететь с балкона

Фото million-wallpapers.ru

Как стало известно Myslo, вечером в минувшее воскресенье в квартире одного из домов по ул. М. Жукова работали медики и полиция.

Причиной стала пьяная выходка 30-летней женщины, которая сидела на балконе пятого этажа. Тулячка вела себя неадекватно и убеждала окружающих, что просто хочет «полетать».

Трагедию удалось предотвратить. Теперь душевным здоровьем женщины занимаются медики.