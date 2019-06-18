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Пьяная тулячка хотела взлететь с балкона
Фото million-wallpapers.ru

Пьяная тулячка хотела взлететь с балкона

Ее душевное здоровье предстоит проверить медикам.

Как стало известно Myslo, вечером в минувшее воскресенье в квартире одного из домов по ул. М. Жукова работали медики и полиция.
 
Причиной стала пьяная выходка 30-летней женщины, которая сидела на балконе пятого этажа. Тулячка вела себя неадекватно и убеждала окружающих, что просто хочет «полетать».
 

Трагедию удалось предотвратить. Теперь душевным здоровьем женщины занимаются медики.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:30 +5
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