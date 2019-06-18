В Ефремове открылся мясоперерабатывающий завод

В Ефремове, на одноименной территории опережающего социально-экономического развития состоялось открытие производства ООО «Мясная компания «АСТРА».

Заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что инвестиционный проект был реализован в короткие сроки. Компания «Астра», которая специализируется на обработке и переработке мяса, планирует отправлять свою продукцию на экспорт.

Инвестор Каан Эрдем поблагодарил главу региона Алексея Дюмина и правительство области за поддержку. По его словам, общий объём инвестиций составил 140 млн рублей, а в этом году планируется приступить к строительству второй очереди предприятия.

Григорий Лаврухин и министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев поздравили коллектив компании «Астра» и жителей Ефремова с открытием производства и осмотрели предприятие.