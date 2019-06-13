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Туляк украл из «Пятерочки» коробку конфет

Туляк украл из «Пятерочки» коробку конфет

На днях суд приговорил жителя Зареченского района к двум годам и двум месяцам исправительных работ.

Вечером 18 марта житель Заречья зашёл в супермаркет «Пятерочка» и украл набор конфет «Вдохновение» стоимостью 960 рублей. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, поэтому в этот раз ему пришлось отвечать по всей строгости Уголовного кодекса.

Накануне суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ и, учитывая ранее назначенное наказание, приговорил его к исправительным работам сроком на 26 месяцев. Пятая часть его заработка будет отчисляться в доход государства.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:18 +3
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Место
ТулаЗареченский район

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