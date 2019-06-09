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Крупный пожар в Щекино: репортаж с места событий
Фото и видео Сергея Старикова

Крупный пожар в Щекино: репортаж с места событий

Пожарные продолжают тушить кровлю торгового центра «Фатай» на улице Энергетиков, возгорание локализовано.

Сообщение о возгорании в здании торгового центра поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» больше двух часов назад – в 17.55. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты согласно номеру выезда. В 19.51 возгорание было локализовано. В здании полностью сгорела кровля.

Для работы на месте происшествия задействованы дополнительные силы Тульского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет, из здания эвакуировано 20 человек. На месте находится начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:16 +1
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