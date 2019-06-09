Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад

Фото Алексея Пирязева

Уже в десятый раз МамПарад собирает самых активных, креативных и дружных в большое семейное шествие. Каждый год мамам, папам и их деткам выпадает шанс посоревноваться в изобретательности. А еще показать, на что способна семья, имея под рукой коляску, подручные материалы и чуть-чуть свободного времени!

Кажется, участники МамПарада могут соорудить великолепную карету буквально из всего: в ход шел картон, клей, булавки, вата, гирлянды, воздушные шары, цветы, ткань и газеты. А для некоторых костюмов требовалась недюжинная фантазия: в качестве аксессуаров могли выступать и волшебные палочки, и трезубцы и даже бейсбольные биты! А те, кто пока еще не может похвастаться яркой коляской, прошлись «Радугой» беременных: будущие мамы нарядились в платья всех цветов радуги и гордо вышагивали в самом начале праздничного шествия. Кажется, в следующем году МамПарад станет еще больше!

И не удивительно, ведь МамПарад это не только праздник для всей семьи, но и отличная возможность встретиться с творческими единомышленниками, показать себя и узнать что-то новое о себе и своем ребенке. Для родителей провели несколько полезных викторин и лекций, специально для мам — мастер-классы по красоте и здоровью, а для деток — гонку на толокарах. Хорошее настроение было гарантировано каждому члену семьи, а что еще нужно для успешной семейной жизни? Только вернуться на МамПарад в следующем году!

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Большому кораблю — большое плавание!





Семья Энгельман: дедушка Александр, мама Ирина, бабушка Светлана, папа Олег, дочка Мария, сын Александр.

Особенно если управляет им такая большая и дружная команда! В МамПараде семья Энгельман участвует уже в третий раз. Пару лет назад дебютировали в сказочных образах «Дюймовочки», в прошлом году воплощали в жизнь «Волшебника Изумрудного города», а в этот раз — покоряют и моря, и других участников своим экипажем!

- В этом году отмечали «годовасие» младшего сына Саши, оно было совсем недавно. Пришла в голову такая идея: ну, раз уж у нас мальчик, надо для него сделать праздник в «морском» стиле. А тут как раз МамПарад наступил, вот, решили не отходить от морской тематики. Образ продумывали долго, а сделали буквально за пару дней, костюмы и экипаж сооружали всей семьей. Нашему морячку идет! И нам приятно. Взрослым здесь даже интереснее, чем детям, наверное. Можно и на других посмотреть, и себя показать, воплотить всякие фантазии.

Бабушка Светлана раскрыла секрет производства:

- Каждый раз получается так: выходим с МамПарада, и тут же возникает в голове образ для следующего. Задумка уже есть, но пока не расскажем — скоро наш главный герой подрастет, и воплотим все что задумывали!

Подводная сказка





Семья Колетвиновых: папа Михаил, мама Дарья и дочка Ольга.

Активная мама — радость семьи Колетвиновых. Как только дочке Оле исполнилось полгода, Дарья решила, что пора ей поучаствовать в МамПараде. А потом — догонять маму с ее увлечениями! В основном театральными, а там, по словам Дарьи, «там как получится»…

- Ребенок очень любит плавать, всегда плескается с удовольствием. Мама купаться не особо любит, но с ребенком и, главное, для ребенка — всегда за! Вот поэтому решили морскую тему взять, Русалочку вспомнили. Экипаж соорудили буквально за одну ночь, такое рвение поучаствовать возникло, а костюм на следующую ночь закончили. В сжатые сроки пришлось работать, потому что, если честно, не любим загадывать. Приходится на погоду ориентироваться, на настроение ребенка. Но сегодня пришли, в первый раз кстати, и, надеемся, не последний!

Как приручить дракончика





Семья Тайгуновых: мама Алена, папа Артем, дочь Милана.

Семья Тайгуновых — грозные соперники для всех, кто нацелен на первое место в конкурсе МамПарада. С экипажем в виде огромного футбольного мяча семья дебютировала только в прошлом году, и сразу оказалась на первом месте! В этом году решили повторить былой успех. Вот с каким настроем на МамПарад пришла мама Алена:

-Образ получился хороший, победный! Мы вдохновились мультфильмом «Как приручить дракона». Я просто решила для своей семьи сделать такую же сказку, смастерила костюмы. Реквизит муж искал, домой приносил, я была «творческой» силой. И вот у нас уже сидит прирученный дракончик! Она тоже важную работу выполняла: привыкала к костюму.

Папа юного дракончика Артем поделился своими мыслями:

- Мы дружная семья, всегда все делаем вместе. И я всегда за такие мероприятия!

Алена дополнила: «Да он вообще активист!»

Кто в Теремочке живет?

Семья Асташовых-Плужниковых, участница МамПарада — юная Лида.

«Жила-была Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Волчок — серый бочок и Лисичка-сестричка. А потом пришел к ним в домик Медведь и все сломал!»

Так начинается сказка семьи Асташовых-Плужниковых, с которой они пришли на юбилейный МамПарад. Конец у сказки хороший: Мишку поняли и простили, он помог построить Теремок и теперь живет в нем припеваючи вместе с друзьями. А как эта сказка писалась, рассказала мама семьи Асташовых:

- Справились со всем за три дня: и идею обдумали, и заготовки сделали, и сам домик построили. Зоя, самый младший член семьи, активно принимала участие, раскрашивала. Лида, вторая моя дочка, вообще главный генератор идей! Еще нам Мышка-норушка помогала, сделала маски, первый, второй этаж… Получается, мы все вместе построили новый Теремок. Он больше похож на дворец. Или на печку, как посмотреть.

А затем обратилась к организаторам с важным предложением:

- Желательно, чтобы МамПарад проходил раз в месяц. Раз в год, это же катастрофически мало! А так мы сможем каждый месяц что-нибудь эдакое придумывать. Конечно, совмещая с другими конкурсами МамКомпании: мы это любим.

Верхом на радужном единороге





Семья Ланцовых: мама Ольга, дочки Амелия и Анисия (в экипаже).

Семья Ланцовых участвует в МамПараде впервые: с дочкой Амелией сходить не получалось, а после — еще одно долгожданное пополнение! Но на юбилейном параде Ланцовы решили показать себя во всем цвете… То есть, во всех цветах — радуги!

- Недавно поняла, что надо пользоваться моментом: если сейчас на МамПарад не попаду, больше не соберусь никогда. Это отличный творческий праздник, возможность выразить себя. Вот например, у меня старшая дочка очень единорогов любит, даже День рождения у нее был в этом стиле. Постоянно так наряжается дома и просит, чтобы и на улицу я ее ярко и во все блестящее одевала. Одним словом, пошло-поехало… А тут можно и дочке, и маме так вырядиться, и никто косо не посмотрит! Дома на случаи таких творческих инициатив храним картон, пряжу, салфетки. Хорошо, когда кладовка большая! За неделю до парада пришла идея, и потом мама (то есть я) бессонными ночами красила, лепила… А днем — восхищалась!

Экипаж царя Нептуна





Семья Голановых: папа Юрий, дочь Полина. Мама Светлана принимает участие в параде беременных «Радуга».

Семья Голановых надеется, что таким составом на МамПараде появляется в первый и последний раз. Потому что вскоре к ним присоединится еще один маленький участник! А пока Голановы разъезжают в карете Нептуна с фиолетовым дельфином вместо лошадки. А главный пассажир — сама принцесса Ариэль!

- Образ придумывали вместе, даже идея нарядиться в жителей подводного царства возникла спонтанно и одновременно у всех! Над каретой помогала еще тетя работать, благодаря ей мы уложились в довольно-таки короткие сроки — буквально несколько дней. В общем-то, для МамПарада всей семьей пришлось работать сообща. На следующий год тоже что-то придумывать надо… Идей пока нет, но что-то интересное обязательно подвернется! Все равно еще предстоит готовиться к другим конкурсам и мероприятиям: в Туле без нас почти ничего не проходит…

А вот что Юрий рассказал о своем отношении к МамПараду:

- В таких праздниках должна участвовать вся семья. Это ведь не только для детей, каждый член семьи важен. Поэтому отчасти не понимаю отцов, которые отстраняются и говорят: «Это парад не для нас, пусть лучше наши жены участвуют». Я-то здесь!

Цирк приехал!





Семья Сальниковых: мама Оксана, папа Роман, сыновья Мирик и Тим.

Цирковой шатер приехал из области — из города Новомосковска. А вместе с цирком — клоуны! Такой образ выбрала семья Сальниковых, и все из-за любви младшего сына Тима к этим забавным персонажам. Правда, их он пока видел только по телевизору: для цирка Тим маловат — часто пугается…

- Идея пришла маме, а папа все сооружал. Надо сказать, очень быстро — и на костюмы, и на шатер ушло недели две. Вообще, идею прокатиться до МамПарада «подглядели» у нашей соседки. Она в том году участвовала, а в этом и мы захотели. На параде в первый раз, и сразу уйма впечатлений: тут такие коляски проезжают, удивительно! Желание победить в конкурсе огромное, но еще больше — желание просто хорошо провести время всей семьей и набраться впечатлений!

А вот чего больше на свете желает старший сын Мирик:

- Снять бы этот парик поскорее: в нем очень жарко!

Именинный торт для юных сладкоежек





Семья Самохиных-Кирносовых: мама Анастасия, сын Павел, бабушка Елена.

В честь десятилетнего юбилея семья Самохиных вместе с бабушкой Еленой Кирносовой приготовила для МамПарада особый подарок — трехэтажный торт с невероятными украшениями! Говорят, торт делали для всех участников, и особенно — для детей: они же любят дни рождения! Мама Анастасия рассказала, как возникло это трехэтажное лакомство:

- Делали торт по вечерам, иногда приходилось мастерить ночью. Подключили всех братьев, сестер, папу, бабушку… Но опыт уже есть: это третий наш МамПарад. Два года назад нарядились Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговичком, в прошлом году соорудили воздушный шар из «Незнайки на Луне». В этот раз, к сожалению, папа только не смог поучаствовать — работает. Но всегда активно поддерживал! Очень хочется, чтобы таких мероприятий было как можно больше. Детям хочется самое лучшее подарить!