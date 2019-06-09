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Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад
Фото Алексея Пирязева

Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад

Самые творческие семьи с невероятными «экипажами» прошлись пестрой колонной по Казанской набережной.

Уже в десятый раз МамПарад собирает самых активных, креативных и дружных в большое семейное шествие. Каждый год мамам, папам и их деткам выпадает шанс посоревноваться в изобретательности. А еще показать, на что способна семья, имея под рукой коляску, подручные материалы и чуть-чуть свободного времени!
 

 
Кажется, участники МамПарада могут соорудить великолепную карету буквально из всего: в ход шел картон, клей, булавки, вата, гирлянды, воздушные шары, цветы, ткань и газеты. А для некоторых костюмов требовалась недюжинная фантазия: в качестве аксессуаров могли выступать и волшебные палочки, и трезубцы и даже бейсбольные биты! А те, кто пока еще не может похвастаться яркой коляской, прошлись «Радугой» беременных: будущие мамы нарядились в платья всех цветов радуги и гордо вышагивали в самом начале праздничного шествия. Кажется, в следующем году МамПарад станет еще больше!
 
И не удивительно, ведь МамПарад это не только праздник для всей семьи, но и отличная возможность встретиться с творческими единомышленниками, показать себя и узнать что-то новое о себе и своем ребенке. Для родителей провели несколько полезных викторин и лекций, специально для мам — мастер-классы по красоте и здоровью, а для деток — гонку на толокарах. Хорошее настроение было гарантировано каждому члену семьи, а что еще нужно для успешной семейной жизни? Только вернуться на МамПарад в следующем году!
 
Самые впечатляющие, яркие и забавные экипажи — в специальной подборке Myslo!
 

Большому кораблю — большое плавание!


 
Семья Энгельман: дедушка Александр, мама Ирина, бабушка Светлана, папа Олег, дочка Мария, сын Александр.
 
Особенно если управляет им такая большая и дружная команда! В МамПараде семья Энгельман участвует уже в третий раз. Пару лет назад дебютировали в сказочных образах «Дюймовочки», в прошлом году воплощали в жизнь «Волшебника Изумрудного города», а в этот раз — покоряют и моря, и других участников своим экипажем!
 
- В этом году отмечали «годовасие» младшего сына Саши, оно было совсем недавно. Пришла в голову такая идея: ну, раз уж у нас мальчик, надо для него сделать праздник в «морском» стиле. А тут как раз МамПарад наступил, вот, решили не отходить от морской тематики. Образ продумывали долго, а сделали буквально за пару дней, костюмы и экипаж сооружали всей семьей. Нашему морячку идет! И нам приятно. Взрослым здесь даже интереснее, чем детям, наверное. Можно и на других посмотреть, и себя показать, воплотить всякие фантазии.
 
Бабушка Светлана раскрыла секрет производства:
 
- Каждый раз получается так: выходим с МамПарада, и тут же возникает в голове образ для следующего. Задумка уже есть, но пока не расскажем — скоро наш главный герой подрастет, и воплотим все что задумывали!
 

Подводная сказка


 
Семья Колетвиновых: папа Михаил, мама Дарья и дочка Ольга.
 
Активная мама — радость семьи Колетвиновых. Как только дочке Оле исполнилось полгода, Дарья решила, что пора ей поучаствовать в МамПараде. А потом — догонять маму с ее увлечениями! В основном театральными, а там, по словам Дарьи, «там как получится»…
 
- Ребенок очень любит плавать, всегда плескается с удовольствием. Мама купаться не особо любит, но с ребенком и, главное, для ребенка — всегда за! Вот поэтому решили морскую тему взять, Русалочку вспомнили. Экипаж соорудили буквально за одну ночь, такое рвение поучаствовать возникло, а костюм на следующую ночь закончили. В сжатые сроки пришлось работать, потому что, если честно, не любим загадывать. Приходится на погоду ориентироваться, на настроение ребенка. Но сегодня пришли, в первый раз кстати, и, надеемся, не последний!
 

Как приручить дракончика


 
Семья Тайгуновых: мама Алена, папа Артем, дочь Милана.
 
Семья Тайгуновых — грозные соперники для всех, кто нацелен на первое место в конкурсе МамПарада. С экипажем в виде огромного футбольного мяча семья дебютировала только в прошлом году, и сразу оказалась на первом месте! В этом году решили повторить былой успех. Вот с каким настроем на МамПарад пришла мама Алена:
 
-Образ получился хороший, победный! Мы вдохновились мультфильмом «Как приручить дракона». Я просто решила для своей семьи сделать такую же сказку, смастерила костюмы. Реквизит муж искал, домой приносил, я была «творческой» силой. И вот у нас уже сидит прирученный дракончик! Она тоже важную работу выполняла: привыкала к костюму.
 
Папа юного дракончика Артем поделился своими мыслями:
 
- Мы дружная семья, всегда все делаем вместе. И я всегда за такие мероприятия!
 
Алена дополнила: «Да он вообще активист!»
 

Кто в Теремочке живет?

 

Семья Асташовых-Плужниковых, участница МамПарада — юная Лида.
 
«Жила-была Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Волчок — серый бочок и Лисичка-сестричка. А потом пришел к ним в домик Медведь и все сломал!»
Так начинается сказка семьи Асташовых-Плужниковых, с которой они пришли на юбилейный МамПарад. Конец у сказки хороший: Мишку поняли и простили, он помог построить Теремок и теперь живет в нем припеваючи вместе с друзьями. А как эта сказка писалась, рассказала мама семьи Асташовых:
 
- Справились со всем за три дня: и идею обдумали, и заготовки сделали, и сам домик построили. Зоя, самый младший член семьи, активно принимала участие, раскрашивала. Лида, вторая моя дочка, вообще главный генератор идей! Еще нам Мышка-норушка помогала, сделала маски, первый, второй этаж… Получается, мы все вместе построили новый Теремок. Он больше похож на дворец. Или на печку, как посмотреть.
 
А затем обратилась к организаторам с важным предложением:
 
- Желательно, чтобы МамПарад проходил раз в месяц. Раз в год, это же катастрофически мало! А так мы сможем каждый месяц что-нибудь эдакое придумывать. Конечно, совмещая с другими конкурсами МамКомпании: мы это любим.
 

Верхом на радужном единороге


 
Семья Ланцовых: мама Ольга, дочки Амелия и Анисия (в экипаже).
 
Семья Ланцовых участвует в МамПараде впервые: с дочкой Амелией сходить не получалось, а после — еще одно долгожданное пополнение! Но на юбилейном параде Ланцовы решили показать себя во всем цвете… То есть, во всех цветах — радуги!
 
- Недавно поняла, что надо пользоваться моментом: если сейчас на МамПарад не попаду, больше не соберусь никогда. Это отличный творческий праздник, возможность выразить себя. Вот например, у меня старшая дочка очень единорогов любит, даже День рождения у нее был в этом стиле. Постоянно так наряжается дома и просит, чтобы и на улицу я ее ярко и во все блестящее одевала. Одним словом, пошло-поехало… А тут можно и дочке, и маме так вырядиться, и никто косо не посмотрит! Дома на случаи таких творческих инициатив храним картон, пряжу, салфетки. Хорошо, когда кладовка большая! За неделю до парада пришла идея, и потом мама (то есть я) бессонными ночами красила, лепила… А днем — восхищалась!
 

Экипаж царя Нептуна


 
Семья Голановых: папа Юрий, дочь Полина. Мама Светлана принимает участие в параде беременных «Радуга».
 
Семья Голановых надеется, что таким составом на МамПараде появляется в первый и последний раз. Потому что вскоре к ним присоединится еще один маленький участник! А пока Голановы разъезжают в карете Нептуна с фиолетовым дельфином вместо лошадки. А главный пассажир — сама принцесса Ариэль!
 
- Образ придумывали вместе, даже идея нарядиться в жителей подводного царства возникла спонтанно и одновременно у всех! Над каретой помогала еще тетя работать, благодаря ей мы уложились в довольно-таки короткие сроки — буквально несколько дней. В общем-то, для МамПарада всей семьей пришлось работать сообща. На следующий год тоже что-то придумывать надо… Идей пока нет, но что-то интересное обязательно подвернется! Все равно еще предстоит готовиться к другим конкурсам и мероприятиям: в Туле без нас почти ничего не проходит…
 
А вот что Юрий рассказал о своем отношении к МамПараду:
 
- В таких праздниках должна участвовать вся семья. Это ведь не только для детей, каждый член семьи важен. Поэтому отчасти не понимаю отцов, которые отстраняются и говорят: «Это парад не для нас, пусть лучше наши жены участвуют». Я-то здесь!
 

Цирк приехал!


 
Семья Сальниковых: мама Оксана, папа Роман, сыновья Мирик и Тим.
 
Цирковой шатер приехал из области — из города Новомосковска. А вместе с цирком — клоуны! Такой образ выбрала семья Сальниковых, и все из-за любви младшего сына Тима к этим забавным персонажам. Правда, их он пока видел только по телевизору: для цирка Тим маловат — часто пугается…
 
- Идея пришла маме, а папа все сооружал. Надо сказать, очень быстро — и на костюмы, и на шатер ушло недели две. Вообще, идею прокатиться до МамПарада «подглядели» у нашей соседки. Она в том году участвовала, а в этом и мы захотели. На параде в первый раз, и сразу уйма впечатлений: тут такие коляски проезжают, удивительно! Желание победить в конкурсе огромное, но еще больше — желание просто хорошо провести время всей семьей и набраться впечатлений!
 
А вот чего больше на свете желает старший сын Мирик:
 
- Снять бы этот парик поскорее: в нем очень жарко!
 

Именинный торт для юных сладкоежек


 
Семья Самохиных-Кирносовых: мама Анастасия, сын Павел, бабушка Елена.
 
В честь десятилетнего юбилея семья Самохиных вместе с бабушкой Еленой Кирносовой приготовила для МамПарада особый подарок — трехэтажный торт с невероятными украшениями! Говорят, торт делали для всех участников, и особенно — для детей: они же любят дни рождения! Мама Анастасия рассказала, как возникло это трехэтажное лакомство:
 
- Делали торт по вечерам, иногда приходилось мастерить ночью. Подключили всех братьев, сестер, папу, бабушку… Но опыт уже есть: это третий наш МамПарад. Два года назад нарядились Дедом Морозом, Снегурочкой и Снеговичком, в прошлом году соорудили воздушный шар из «Незнайки на Луне». В этот раз, к сожалению, папа только не смог поучаствовать — работает. Но всегда активно поддерживал! Очень хочется, чтобы таких мероприятий было как можно больше. Детям хочется самое лучшее подарить!
Галерея
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 1
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 2
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 3
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 4
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 5
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 6
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 7
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 8
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 9
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 10
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 11
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 12
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 13
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 14
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 15
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 16
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 17
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 18
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 19
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 20
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 21
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 22
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 23
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 24
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 25
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 26
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 27
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 28
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 29
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 30
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 31
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 32
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 33
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 34
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 35
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 36
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 37
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 38
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 39
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 40
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 41
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 42
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 43
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 44
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 45
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 46
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 47
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 48
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 49
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 50
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 51
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 52
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 53
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 54
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 55
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 56
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 57
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 58
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 59
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 60
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 61
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 62
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 63
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 64
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 65
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 66
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 67
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 68
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 69
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 70
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 71
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 72
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 73
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 74
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 75
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 76
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 77
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 78
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 79
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 80
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 81
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 82
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 83
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 84
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 85
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 86
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 87
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 88
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 89
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 90
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 91
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 92
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 93
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 94
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 95
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 96
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 97
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 98
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 99
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 100
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 101
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 102
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 103
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 104
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 105
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 106
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 107
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 108
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 109
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 110
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 111
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 112
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 113
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 114
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 115
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 116
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 117
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 118
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 119
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 120
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 121
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 122
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 123
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 124
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 125
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 126
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 127
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 128
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 129
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 130
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 131
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 132
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 133
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 134
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 135
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 136
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 137
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 138
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 139
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 140
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 141
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 142
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 143
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 144
Карета Золушки, Теремок, «Радуга» будущих мам: в Туле прошел юбилейный МамПарад, Фото: 145
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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 18:06 +2
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