Труп в сгоревшей машине под Алексином: владелец машины установлен

Фото Сергея Старикова.

Как стало известно Myslo, правоохранителям удалось установить данные владельца автомобиля, сгоревшего сегодня, 5 июня, в двух километрах от деревни Павлово Алексинского района. На машине не было номеров, собственника нашли по VIN-номеру.

Мужчина пропал сегодня утром: уехал на машине и больше не возвращался. Об этом рассказали его родственники.

Однако чей труп найден в сгоревшей «Ниве Шевроле», владельца или другого человека, установить без генетической экспертизы вряд ли получится: тело слишком сильно обгорело. Обычно в таких случаях требуется помощь генетиков.

Неофициально версии может быть две: убийство либо суицид.

В пресс-службе СУ СК по Тульской области на запрос Myslo сообщили:

«Следственным отделом по г. Алексину проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле по признакам преступления, предусмотренным ст. 105 ч. 1 УК РФ — умышленное убийство».