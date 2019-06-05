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Труп в сгоревшей машине под Алексином: владелец машины установлен
Фото Сергея Старикова.

Труп в сгоревшей машине под Алексином: владелец машины установлен

Автомобиль выгорел дотла, опознать тело водителя невозможно. Скорее всего, потребуется генетическая экспертиза.

Как стало известно Myslo, правоохранителям удалось установить данные владельца автомобиля, сгоревшего сегодня, 5 июня, в двух километрах от деревни Павлово Алексинского района. На машине не было номеров, собственника нашли по VIN-номеру.

Мужчина пропал сегодня утром: уехал на машине и больше не возвращался. Об этом рассказали его родственники.

Однако чей труп найден в сгоревшей «Ниве Шевроле», владельца или другого человека, установить без генетической экспертизы вряд ли получится: тело слишком сильно обгорело. Обычно в таких случаях требуется помощь генетиков.

Неофициально версии может быть две: убийство либо суицид.

В пресс-службе СУ СК по Тульской области на запрос Myslo сообщили:

«Следственным отделом по г. Алексину проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в сгоревшем автомобиле по признакам преступления, предусмотренным ст. 105 ч. 1 УК РФ — умышленное убийство».

 

 

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Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 1
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 2
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 3
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Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 5
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 6
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 7
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 8
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 9
Под Алексином в сгоревшей машине нашли труп, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:22 +3
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