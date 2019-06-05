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В поле под Алексином в сгоревшей «Ниве» найден труп человека

В поле под Алексином в сгоревшей «Ниве» найден труп человека

ЧП случилось в двух километрах от деревни Павлово Алексинского района.

Горящий автомобиль «Нива Шевроле» в поле у деревни Павлово местные жители заметили около 12 часов дня 5 июня. Они вызвали пожарных.

На место происшествия выдвинулись два пожарных расчета. Автомобиль быстро потушили. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тульской области, «сообщение на пульт диспетчера Единой службы спасения 112 поступило в 11.53. В результате происшествия автотранспортное средство сгорело полностью. Имеется пострадавший».

Как удалось узнать Myslo, в сгоревшем автомобиле был обнаружен труп человека. Его личность пока неизвестна, причина пожара тоже.

По некоторым данным, на автомобиле отсутствовали номерные знаки.

Подробности происшествия устанавливаются.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:32 +6
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