В поле под Алексином в сгоревшей «Ниве» найден труп человека
ЧП случилось в двух километрах от деревни Павлово Алексинского района.
Горящий автомобиль «Нива Шевроле» в поле у деревни Павлово местные жители заметили около 12 часов дня 5 июня. Они вызвали пожарных.
На место происшествия выдвинулись два пожарных расчета. Автомобиль быстро потушили. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тульской области, «сообщение на пульт диспетчера Единой службы спасения 112 поступило в 11.53. В результате происшествия автотранспортное средство сгорело полностью. Имеется пострадавший».
Как удалось узнать Myslo, в сгоревшем автомобиле был обнаружен труп человека. Его личность пока неизвестна, причина пожара тоже.
По некоторым данным, на автомобиле отсутствовали номерные знаки.
Подробности происшествия устанавливаются.