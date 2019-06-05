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Администрация и активисты: муниципального общественного транспорта в Туле стало больше

Администрация и активисты: муниципального общественного транспорта в Туле стало больше

Проблемы дефицита транспорта решены и ежедневно выпуск муниципального транспорта на линию достигает 100%.

До недавнего времени основной проблемой муниципального транспорта Тулы являлся недовыпуск подвижного состава на линию и недостаточное обеспечение транспортом в вечернее время, что приводило к длительным интервалам движения и несоблюдению расписания. Связано это было с нехваткой водителей всех видов транспорта, а также с низкой технической готовностью трамваев, автобусов и троллейбусов. 

Теперь эти проблемы решены и ежедневно выпуск муниципального транспорта на линию достигает 100%. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев

– Ежедневно на городские маршруты в дневное время выходит 248 единиц транспорта (130 автобусов, 53 троллейбуса, 65 трамваев), а днем – 85 единиц транспорта (36 автобусов, 18 троллейбусов, 31 трамвай). Для решения проблемы с нехваткой единиц транспорта на некоторые маршруты, например №18, привлечены субподрядные организации. Была увеличена на 8-10 тысяч рублей зарплата водителям, слесарям, кондукторам. Благодаря этому средняя заработная плата сейчас составляет 41-43 тысячи рублей в зависимости от выработки часов. Также внесены корректировки в процесс технического обслуживания подвижного состава, оперативности ремонта и снабжения запасными частями. 

 

За соблюдением расписания муниципальным транспортом в Туле следят в том числе и члены Общественной палаты. На днях они провели очередной мониторинг. Как рассказал активист Ярослав Муравский, участники проверок делают замеры в часы пик утром, днем и вечером. 

Ярослав Муравский

– Если в прошлом году был зафиксирован ряд замечаний, то в этом году в ходе проверок выяснилось: подвижной состав приходит на остановки вовремя, иногда даже с опережением графика, – отметил Ярослав Муравский.

 

Следующий шаг, по словам Дмитрия Ярцева, – увеличение количественных показателей по маршрутам, где есть запрос от жителей. В ближайшее время будет увеличено количество транспорта на автобусном маршруте №13-а. Также по заявке сотрудников ПАО «Тулачермет» добавят автобусы на маршрут №24. В планах – решить проблему с нехваткой транспорта в вечернее время в пос. Петелино. Усилить планируется и №28, 44. 

К сентябрю 2019 года в Туле количество муниципального транспорта днём станет больше на 30 единиц, а вечером – на 20.

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:50 −7
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