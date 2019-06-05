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Очевидцы: На Гарнизонном проезде в Туле голый парень прыгал по автомобилям и кричал
Фото Олега Ершова.

Очевидцы: На Гарнизонном проезде в Туле голый парень прыгал по автомобилям и кричал

Это продолжалось около часа, но дальнейшая судьба парня осталась неизвестной: по мнению очевидцев, «егери поймали всё же «нарцисса».

В одной из групп ВКонтакте были опубликованы фотографии мужчины, разгуливающего в Гарнизонном проезде совершенно голым. По словам очевидцев, молодой человек залезал на автомобили, прыгал на них и кричал.

Это продолжалось около часа, с 4.30 до 5.30, но дальнейшая судьба обнаженного парня осталась неизвестной: по мнению очевидцев, «егери поймали всё же «нарцисса». В комментариях туляки высказывали несколько причин подобного поведения, самыми популярными оказались две — наркотические опьянение и проигрыш в споре.

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ТулаТульская областьГарнизонный проезд

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