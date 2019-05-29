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Ночью в Туле мужчина вломился в магазин и украл две бутылки коньяка
Фото "Тула. Жесть"

Ночью в Туле мужчина вломился в магазин и украл две бутылки коньяка

Злоумышленник был задержан сотрудниками охраны и передан полицейским для разбирательства.

Около двух часов ночи в одном из продуктовых магазинов в Привокзальном районе сработала сигнализация. Как пишет паблик «Тула. Жесть», на место была направлена группа быстрого реагирования одного из тульских ЧОПов.

Прибыв на место, охранники увидели, что стекло входной двери выбито. Через пару минут из торгового зала вышел молодой человек с двумя бутылками коньяка и рюкзаком за плечами. Сотрудники охраны задержали воришку и вызвали на место происшествия полицейских.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +2
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Место
ТулаПривокзальный район

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