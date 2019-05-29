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В Новомосковске пропал 25-летний молодой человек

В Новомосковске пропал 25-летний молодой человек

Поисками Руслана Попова занимаются отряды «Лиза Алерт» и «Поиск 71».

Волонтёры-поисковики просят жителей региона помочь в поисках 25-летнего Руслана Попова из Новомосковска, который 27 мая ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза темно-серые, волосы темно-русые. Одет в светлую футболку, синие джинсы и коричневые кроссовки. С собой черная сумка с белым принтом.

Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)441-21-12, 8(905)116-64-16, 8(902)900-26-15 или 112.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +2
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