В Новомосковске пропал 25-летний молодой человек

Волонтёры-поисковики просят жителей региона помочь в поисках 25-летнего Руслана Попова из Новомосковска, который 27 мая ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза темно-серые, волосы темно-русые. Одет в светлую футболку, синие джинсы и коричневые кроссовки. С собой черная сумка с белым принтом.