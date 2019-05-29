На некоторых улицах Тулы 30 мая отключат воду
Сотрудники «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы.
С 10.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
- п. Прилепы,
- п. Ильинка, ул. Центральная,
- ул. Мосина д. 2-А, 2-Б,2-А, 6, 6-А, 8, 8-А, 10, 29, 29-Б,
- ул. Коминтерна 24-Д,
- ул. Циолковского (от ул. Котовского до ул. Водоохранной),
- ул. Шевченко (от ул. Железняка до ул. Водоохранной),
- ул. Станиславского (от ул. Железняка до ул. 3-я Гостеевская),
- ул. Академика Павлова (от ул. Железняка до ул. 2-я Гостеевская),
- ул. Лазо,
- ул. С. Стальского,
- ул. Котовского,
- ул. 1-я Гостеевская,
- ул. С. Щедрина,
- ул. 2-я Гостеевская,
- ул. Лескова.
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