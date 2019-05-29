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На некоторых улицах Тулы 30 мая отключат воду

На некоторых улицах Тулы 30 мая отключат воду

Сотрудники «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы.

С 10.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • п. Прилепы,
  • п. Ильинка, ул. Центральная,
  • ул. Мосина д. 2-А, 2-Б,2-А, 6, 6-А, 8, 8-А, 10, 29, 29-Б,
  • ул. Коминтерна 24-Д,
  • ул. Циолковского (от ул. Котовского до ул.  Водоохранной),
  • ул. Шевченко (от ул. Железняка до ул. Водоохранной),
  • ул. Станиславского (от ул. Железняка до ул. 3-я Гостеевская),
  • ул. Академика Павлова (от ул. Железняка до ул. 2-я Гостеевская),
  • ул. Лазо,
  • ул. С. Стальского,
  • ул. Котовского,
  • ул. 1-я Гостеевская,
  • ул. С. Щедрина,
  • ул. 2-я Гостеевская,
  • ул. Лескова.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +2
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