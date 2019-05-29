На некоторых улицах Тулы 30 мая отключат воду

С 10.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

п. Прилепы,

п. Ильинка, ул. Центральная,

ул. Мосина д. 2-А, 2-Б,2-А, 6, 6-А, 8, 8-А, 10, 29, 29-Б,

ул. Коминтерна 24-Д,

ул. Циолковского (от ул. Котовского до ул. Водоохранной),

ул. Шевченко (от ул. Железняка до ул. Водоохранной),

ул. Станиславского (от ул. Железняка до ул. 3-я Гостеевская),

ул. Академика Павлова (от ул. Железняка до ул. 2-я Гостеевская),

ул. Лазо,

ул. С. Стальского,

ул. Котовского,

ул. 1-я Гостеевская,

ул. С. Щедрина,

ул. 2-я Гостеевская,

ул. Лескова.