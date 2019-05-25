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Под Тулой самосвал разорвал «УАЗ Патриот»
Фото Сергея Старикова

Под Тулой самосвал разорвал «УАЗ Патриот»

В страшном ДТП на Калужской трассе один водитель погиб, второй пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, около полудня, в районе 76-го километра автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» произошло жуткое ДТП.

По предварительным данным, судя по повреждениям асфальта на месте столкновения, водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с самосвалом Scania, который следовал в направлении Тулы.

От сильнейшего удара кузов внедорожника разорвало на части. Водитель «УАЗа» погиб на месте, его личность устанавливается, так как после удара машина загорелась. Водитель грузовика с различными травмами доставлен в Алексинскую ЦРБ.

Как уточнила руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова, серьёзных затруднений движения на трассе нет, однако сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение для проведения работы на месте происшествия и выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 1
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 2
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 3
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 4
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 5
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 6
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 7
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 8
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 9
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 10
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 11
Столкновение "УАЗа" и самосвала, Фото: 12
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:49 0
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