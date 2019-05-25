Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Тульский «Арсенал» не смог взять бронзу в молодежном первенстве
Молодые футболисты с минимальным счётом уступили дублёрам московского «Динамо».
В Москве завершился матч между молодежными составами тульского «Арсенала» и столичного «Динамо». Первый тайм завершился с нулевым счётом – ни одной из команд не удалось вырваться вперёд.
За шесть минут до конца основного времени «динамовец» Тюкаев головой отправил мяч в ворота «Арсенала». За добавленные четыре минуты туляки не смогли сравнять счёт и забрать у москвичей «бронзу» молодежного первенства.
Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 26 мая, на столичном стадионе «Динамо», в 14.00.
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