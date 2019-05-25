В Узловском районе «семёрка» столкнулась с поездом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Никто не пострадал, на движении составов происшествие не повлияло.

В 9.47 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на переезде «Узловая 3 – Жданка», где легковая «семёрка» выехала на железнодорожные пути и столкнулась с пассажирским поездом.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали последствия аварии, движение поездов не останавливалось.