новости
новости
Регистрация
В Узловском районе «семёрка» столкнулась с поездом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Узловском районе «семёрка» столкнулась с поездом

Никто не пострадал, на движении составов происшествие не повлияло.

В 9.47 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на переезде «Узловая 3 – Жданка», где легковая «семёрка» выехала на железнодорожные пути и столкнулась с пассажирским поездом.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Никто не пострадал. Спасатели оперативно ликвидировали последствия аварии, движение поездов не останавливалось.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:03 0
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиДТПавариястолкновения автомобиля с поездом
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой самосвал разорвал «УАЗ Патриот»
Под Тулой самосвал разорвал «УАЗ Патриот»
Метеопредупреждение: на Тулу надвигаются грозы и град
Метеопредупреждение: на Тулу надвигаются грозы и град
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.