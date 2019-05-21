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Очевидец: «В Заречье после грохота отключился свет в домах»
Фото предоставлено очевидцем

Очевидец: «В Заречье после грохота отключился свет в домах»

Несколько домов полностью обесточены.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 21 мая, примерно в 23:35 в Зареченском округе Тулы на улице раздался сильный хлопок. Источник грохота, предположительно, находился в районе домов №№ 60, 62, 64, 66, 68 и 70 на ул. Пузакова. После этого в квартирах замигал свет.
 
«После хлопка дома 64 и 66 оказались полностью обесточены, а в остальных вышеуказанных, вероятно, сработала система переключения на резервную линию», - уточнил местный житель.
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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 23:58 +3
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