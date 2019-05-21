Очевидец: «В Заречье после грохота отключился свет в домах»

Фото предоставлено очевидцем

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, вечером 21 мая, примерно в 23:35 в Зареченском округе Тулы на улице раздался сильный хлопок. Источник грохота, предположительно, находился в районе домов №№ 60, 62, 64, 66, 68 и 70 на ул. Пузакова. После этого в квартирах замигал свет.

«После хлопка дома 64 и 66 оказались полностью обесточены, а в остальных вышеуказанных, вероятно, сработала система переключения на резервную линию», - уточнил местный житель.