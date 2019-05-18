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До микрорайона «Новая Тула» будет ходить новый маршрут

До микрорайона «Новая Тула» будет ходить новый маршрут

В микрорайоне «Новая Тула» появится парковочное пространство, проложат тротуар, поставят остановочный павильон, высадят живую изгородь.

Эти и другие насущные вопросы туляки сегодня, 18 мая, могли лично обсудить с руководством города, сообщает пресс-служба администрации.

Один из вопросов, которые просили решить жители микрорайона «Новая Тула» - это обустройство тротуара. Председатель Совета дома Дмитрий Вороничев пояснил, что от Калужского шоссе к домам съезд есть, а пешеходной дорожки нет. На встрече было решено обустроить пешеходную дорожку.

- Тротуар нужен длиной около 150 метров. В этом году мы сделаем часть – это около 70 метров от трассы до поворота. А от поворота в сторону МКД заболоченная местность, здесь придется проводить проектные работы. Этот участок сделаем на следующий год, - рассказал заместитель главы администрации Тулы - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин.

Решат вопрос и с остановочным павильоном. Об этом также просили жители. Место под ним отсыпят щебнем и затем асфальтовым срезом. Работы проведут до 20 июня.

- Остановку мы вам поставим современную со стеклом, просьба только одна, следите, чтобы не было вандализма, - обратился к жителям микрорайона Евгений Авилов.

Сейчас в микрорайон ходит автобус по 39 маршруту. Он соединяет «Новую Тулу» с рынком «Южный». Туляки попросили продлить маршрут общественного транспорта, чтобы была возможность ехать дальше в город.

Алексей Крыгин рассказал, что для жителей микрорайона будет организован дополнительный маршрут от «Новой Тулы» до Пролетарского округа с заходом в микрорайон «Левобережный». Он войдет в новую транспортную схему города и начнет функционировать с 2020 года.

Глава администрации Тулы пообещал, когда московский институт создаст новую схему пассажирских перевозок, а это произойдет уже летом, будут организованы встречи с жителями. На них тулякам объяснят, как эта схема будет работать.

- Преимущество новой схемы - весь пассажирский транспорт будет предоставлять все льготы. Кроме того, в следующем году мы планируем ввести часовой билет, чтобы у пассажиров была возможность при необходимости сделать пересадку на любой вид транспорта в течение одного часа и не платить при этом дополнительно, - подчеркнул Евгений Авилов.

Помогут жителям микрорайона и с организацией дополнительного парковочного пространства. Тулякам предложили несколько вариантов: один из них - войти в программу «Формирование современной городской среды». Евгений Авилов пообещал также рассмотреть возможность обустройства парковки по муниципальной программе благоустройства. Если будет экономия средств, парковку постараются организовать в этом году, либо в следующем. Понадобится около 1,5 миллионов рублей.

Решат в ближайшее время и проблему с очистными сооружениями, которые должны обслуживают два дома в микрорайоне. Было принято решение в рамках КЧС выделить средства – 1,5 млн рублей на устранение проблемы.

По вопросу озеленения микрорайона Евгений Авилов попросил подключиться коллег из Тульской областной Думы. Депутат Ольга Слюсарева пообещала посодействовать в этом жителям. Туляки попросили, чтобы рядом с домами высадили сосны. Они помогут снизить шумовой фон с трассы, сдерживать пыль и ветер.

- Конечно, люди радеют за обслуживание своего микрорайона. Всем хочется, чтобы было комфортно жить, были детские площадки, асфальтирование. Здесь и дети, и старики живут. Жителям микрорайона не хватает парковочных мест. Эта проблема общая для всех многоквартирных домов. Будем работать, помогать решать эти проблемы, - отметила депутат Тульской областной Думы Ольга Слюсарева.

- Все вопросы, которые сегодня здесь обсудили, будут под моим личным контролем. Такие встречи помогают нам акцентировать внимание на нужды и потребности туляков, которые мы будем постепенно решать вместе с вами, - подчеркнул глава города Тулы Юрий Цкипури.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:21 0
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