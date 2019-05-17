На улице Октябрьской две машины после столкновения вылетели на тротуар: пострадал ребёнок

Фото Юлии Александровой

Под колёса едва не угодили 10-летняя девочка и женщина-инвалид. Также травму получил пассажир одной из легковушек.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Октябрьской, рядом с поворотом на улицу М. Горького произошло серьёзное ДТП: вылетевшие после столкновения на тротуар автомобили чуть не задавили пешеходов – подростка и инвалида детства.

По словам очевидцев, Nissan Almera поворачивал с ул. Октябрьской на М. Горького, а Kia Opirus на большой скорости двигалась в сторону Московского шоссе. Не дав «Ниссану» завершить манёвр, Kia выехала на перекрёсток, после чего произошло столкновение.

Машины едва не сбили стоявших на тротуаре пешеходов – женщину-инвалида и девочку лет десяти. У школьницы повреждена рука, ребёнка доставили в больницу для обследования. Также травму получил пассажир «Ниссана». Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.