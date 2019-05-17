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На улице Октябрьской две машины после столкновения вылетели на тротуар: пострадал ребёнок
Фото Юлии Александровой

На улице Октябрьской две машины после столкновения вылетели на тротуар: пострадал ребёнок

Под колёса едва не угодили 10-летняя девочка и женщина-инвалид. Также травму получил пассажир одной из легковушек.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Октябрьской, рядом с поворотом на улицу М. Горького произошло серьёзное ДТП: вылетевшие после столкновения на тротуар автомобили чуть не задавили пешеходов – подростка и инвалида детства.

По словам очевидцев, Nissan Almera поворачивал с ул. Октябрьской на М. Горького, а Kia Opirus на большой скорости двигалась в сторону Московского шоссе. Не дав «Ниссану» завершить манёвр, Kia выехала на перекрёсток, после чего произошло столкновение.

Машины едва не сбили стоявших на тротуаре пешеходов – женщину-инвалида и девочку лет десяти.  У школьницы повреждена рука, ребёнка доставили в больницу для обследования. Также травму получил пассажир «Ниссана». Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
На улице Октябрьской автомобили после ДТП вылетели на тротуар, Фото: 1
На улице Октябрьской автомобили после ДТП вылетели на тротуар, Фото: 2
На улице Октябрьской автомобили после ДТП вылетели на тротуар, Фото: 3
На улице Октябрьской автомобили после ДТП вылетели на тротуар, Фото: 4
На улице Октябрьской автомобили после ДТП вылетели на тротуар, Фото: 5
На улице Октябрьской автомобили после ДТП вылетели на тротуар, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:04 +2
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