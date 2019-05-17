Выставка козочек в Заокском районе: фоторепортаж

Фото и видео Сергея Старикова

17 мая в Тульской области открылась Третья Всероссийская специализированная выставка молочного козоводства. Местом для ее проведения стала территория Тульского сельскохозяйственного центра ЛавкаЛавка им. А. Т. Болотова, неподалеку от деревни Панькино в Заокском районе.

Владельцы и сотрудники крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, на которых разводят коз молочных пород, делятся опытом и будут презентовать свои товары на протяжении трех дней.

Здесь есть на что посмотреть даже тем, кто не имеет к отрасли непосредственного отношения: животные добрые и ласковые, стоят в открытых загонах и почти любое из них можно погладить, сфотографировать, а при желании и купить. А на ярмарке рядом ценители продуктов могут приобрести молоко и всевозможные виды сыров, вплоть до «авторских».

Зоотехник племенного завода «Приневское» Елена Бурдина приехала на выставку из Ленинградская области:

Елена Бурдина - Выставка — это знакомство с новыми людьми: хочется сравнить, что есть у нас, а что у других, проверить свою конкурентоспособность.

Елена отметила, что молоко коз считается диетическим. Кроме того, козьим молоком вскармливают грудничков - оно ближе всего к материнскому и лучше усваивается, чем коровье.

Открытие выставки посетил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев. Он напомнил, что на первой было всего порядка 20 голов коз и небольшое количество регионов. Вторая прошла более успешно, а на третьей свою продукцию и животных представляют уже 15 регионов. В первую очередь это соседи по ЦФО, но есть участники и из более удаленных регионов.

Дмитрий Миляев, министр сельского хозяйства Тульской области - В первую очередь цель мероприятия – это популяризация направления. Козоводство, на мой взгляд, неоправданно забыто. Для малых форм хозяйств, для частных подворий это, наверное, одна из тех форм, которая может быть эффективной, интересной.

По мнению Дмитрия Миляева, в Тульской области есть простор для того, чтобы сформировать рынок козьего молока и молочной продукции. Востребованность есть, и отрасль неплохо развивается.

- Мы приняли решение, что нужно не только у себя проводить мероприятие, но и все-таки рублем, финансами поддержать, - сообщил министр сельского хозяйства Тульской области. - Губернатор Алексей Дюмин одобрил наше предложение, поэтому в текущем году мы вводим специальные формы поддержки именно для развития козоводства в малых формах хозяйствования.

Дмитрий Миляев выразил надежду, что отрасль получит развитие не только в Тульской области, но и в целом по стране.