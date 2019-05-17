На пяти тульских коммерческих маршрутах введут льготы для пассажиров

Фото: пресс-служба администрации Тулы

К концу года обслуживать маршруты № 4, 40-К, 42, 50 и 62 будут муниципальные автобусы.

В Туле продолжается работа по улучшению транспортной ситуации. Разработаны нововведения для ряда маршрутов общественного транспорта. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам № 4, 40к, 42, 50 и 62 с середины декабря будут осуществляться по регулируемым тарифам.

Основные условия контракта – автобусы не старше трёх лет, предоставление льгот и возможность безналичной оплаты проезда. Планируется, что постепенно на регулируемые тарифы перейдёт весь городской транспорт.

По словам начальника городского управления транспорта и дорожного хозяйства Алексея Крыгина, нововведения позволят пассажирам пользоваться всеми льготами независимо от вида транспорта и безналичной системой оплаты со стоимостью проезда 15 рублей.