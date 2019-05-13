Фото Lexus650.
На ул. Первомайской в Туле загорелся минивэн
Тушить автомобиль помогали очевидцы.
Днем 13 мая на ул. Первомайской в Туле загорелся минивэн Toyota. После того как из-под капота автомобиля повалили дым, на помощь владельцу авто бросились водители проезжавших мимо машин. Одним из них оказался пользователь нашего портала, Lexus650, который принимал участие в тушении.
«Машина загорелась напротив поликлиники. Тушили огнетушителями и водой из пластиковых 5-литровых канистр. Вроде бы обошлось без пострадавших», – рассказал Lexus650 корреспонденту Myslo.
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