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На ул. Первомайской в Туле загорелся минивэн
Фото Lexus650.

На ул. Первомайской в Туле загорелся минивэн

Тушить автомобиль помогали очевидцы.

Днем 13 мая на ул. Первомайской в Туле загорелся минивэн Toyota. После того как из-под капота автомобиля повалили дым, на помощь владельцу авто бросились водители проезжавших мимо машин. Одним из них оказался пользователь нашего портала, Lexus650, который принимал участие в тушении.
 

«Машина загорелась напротив поликлиники. Тушили огнетушителями и водой из пластиковых 5-литровых канистр. Вроде бы обошлось без пострадавших», – рассказал Lexus650 корреспонденту Myslo.
 
 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:48 +15
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