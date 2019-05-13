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В Туле на ремонт дорог по программе БКД выделили 534 млн рублей

В Туле на ремонт дорог по программе БКД выделили 534 млн рублей

Какие дороги отремонтируют?

В Туле стартуют ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). В ходе аукциона определена подрядная организация — фирма ООО «ДСК — 108».

По словам заместителя главы администрации Тулы — начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, сумма контракта составляет 534 миллиона рублей.

В план ремонта в этом году вошли следующие дороги:

  • ул. Судейского;
  • ул. Речная (от ул. Судейского до 29-го Октябрьского проезда);
  • 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);
  • ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
  • ул. Пролетарская;
  • ул. Пржевальского;
  • ул. Д. Гумилевской (от моста через Упу до ул. Новотульской);
  • Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);
  • ул. Оборонная;
  • дорожное покрытие межрельсового пространства по ул. Оборонной;
  • ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);
  • Одоевское шоссе;
  • ул. Новотульская (от ул. Д. Гумилевской до ул. Пржевальского);
  • ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);
  • Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко);
  • ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, 11);
  • ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
  • ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова).
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:18 +3
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