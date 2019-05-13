В Туле на ремонт дорог по программе БКД выделили 534 млн рублей

В Туле стартуют ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). В ходе аукциона определена подрядная организация — фирма ООО «ДСК — 108».

По словам заместителя главы администрации Тулы — начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, сумма контракта составляет 534 миллиона рублей.

В план ремонта в этом году вошли следующие дороги: