В Туле на ремонт дорог по программе БКД выделили 534 млн рублей
Какие дороги отремонтируют?
В Туле стартуют ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). В ходе аукциона определена подрядная организация — фирма ООО «ДСК — 108».
По словам заместителя главы администрации Тулы — начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, сумма контракта составляет 534 миллиона рублей.
В план ремонта в этом году вошли следующие дороги:
- ул. Судейского;
- ул. Речная (от ул. Судейского до 29-го Октябрьского проезда);
- 29-й Октябрьский проезд (от ул. Речной до ул. Карпова);
- ул. Хворостухина (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
- ул. Пролетарская;
- ул. Пржевальского;
- ул. Д. Гумилевской (от моста через Упу до ул. Новотульской);
- Одоевский путепровод (от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской);
- ул. Оборонная;
- дорожное покрытие межрельсового пространства по ул. Оборонной;
- ул. М. Горького (от ул. Заварной до Алексинского шоссе);
- Одоевское шоссе;
- ул. Новотульская (от ул. Д. Гумилевской до ул. Пржевальского);
- ул. Бондаренко (от ул. Кутузова до ул. Вильямса);
- Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко);
- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до ул. М. Гончары, 11);
- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);
- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова).
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