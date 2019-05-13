Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» выступил в Москве

12 мая на сцене Большого амфитеатра московского парка «Зарядье» прошел III Смотр-конкурс «Спасская башня детям», в рамках которого состоялся грандиозный мини-концерт сводного детского духового оркестра, который впервые выступал совместно со сводным детским хором.

В состав сводного детского духового оркестра вошли 41 оркестр ЦФО России и 1400 юных музыкантов, а сводный детский хор включал семь хоров и 300 голосов. Ребята представляли Москву, Московскую, Калужскую и Владимирскую области, Тулу, Белгород, Воронеж.

Концерт этого масштабного музыкально-песенного коллектива прошел в самом центре Москвы, на площади Васильевского спуска, и привлек внимание тысяч москвичей и гостей столицы. Дирижировал сводным оркестром дирижер Президентского оркестра заслуженный артист России, полковник Евгений Никитин.

В четвертый раз в проекте «Спасская башня детям» наш регион представлял сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» (Центр одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов»).

Юные музыканты подготовили новую программу совместно с командой мажореток «Астра» МБУ СШ «Восток» и вокалисткой Евгенией Артёмовой, исполнившей в сопровождении оркестра песню о тульском прянике.