В Туле подросток нашёл труп в подвале

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo, в подвале нежилой пристройки к дому № 30-А по ул. Щегловская Засека в Туле, обнаружен труп неизвестного мужчины.

По предварительным данным, накануне вечером ребенок одного из местных жителей во время игры зашёл в помещение и увидел, что в дальнем углу лежит мужчина. Ближе подросток подходить не стал и сообщил о случившемся отцу.

Утром мужчина решил проверить рассказ сына, спустился в подвал, обнаружил тело и сразу же вызвал полицию. По предварительным данным, признаков насильственных смерти не обнаружено, предположительно, мужчина скончался около 30 часов назад.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства случившегося.