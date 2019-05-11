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В Туле подросток нашёл труп в подвале
Фото Сергея Старикова

В Туле подросток нашёл труп в подвале

По предварительным данным, давность наступления смерти – около суток.

Как сообщает корреспондент Myslo, в подвале нежилой пристройки к дому № 30-А по ул. Щегловская Засека в Туле, обнаружен труп неизвестного мужчины.

По предварительным данным, накануне вечером ребенок одного из местных жителей во время игры зашёл в помещение и увидел, что в дальнем углу лежит мужчина. Ближе подросток подходить не стал и сообщил о случившемся отцу.

Утром мужчина решил проверить рассказ сына, спустился в подвал, обнаружил тело и сразу же вызвал полицию. По предварительным данным, признаков насильственных смерти не обнаружено, предположительно, мужчина скончался около 30 часов назад.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства случившегося.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:49 +4
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Место
Тулаулица Щегловская Засека

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