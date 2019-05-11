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Помощница главы администрации Тулы задекларировала квартиру в Болгарии

Помощница главы администрации Тулы задекларировала квартиру в Болгарии

За прошлый год Наталья Барынина заработала почти миллион рублей.

Администрация Тулы обнародовала сведения о доходах и собственности сотрудников. Помощница Евгения Авилова Наталья Барынина, помимо дохода в 950 тысяч рублей, двухкомнатной квартиры и двух земельных участков общей площадью более 1700 кв. м, указала в декларации наличие зарубежной недвижимости.

Согласно документу, Наталья Барынина является собственницей 43-метровой квартиры в Болгарии. Квартирой в этой же стране владеет супруга ещё одного помощника главы администрации Тулы – бывшего руководителя администрации Центрального района Александра Ёлкина.

В 2018 году Александр Георгиевич заработал 1 млн 12 тысяч рублей. У него в собственности две квартиры (37 и 145 кв. м), нежилое помещение, участок под ИЖС, а также двухлетний кроссовер Mazda CX-7 и Nissan Teana 2015 года выпуска.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 14:37 +2
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