«ЛитераТула»: Стоит ли делать комикс из «Онегина» и каких книг боятся родители?

фото Юлии Александровой

30 издательств, десятки встреч с писателями, спектакли и мастер-классы – все это можно найти здесь, на фестивале детской литературы.

Обширная книжная ярмарка встречает посетителей «ЛитераТулы» и ненавязчиво приглашает окунуться в этот необъятный мир литературных сюжетов.

В отличие от продавцов большинства книжных магазинов, представители издательств отлично знают свой ассортимент и всегда готовы помочь юному читателю с выбором. Они расскажут, о чем та или иная книга, узнают, чем интересуется ребенок, подберут именно то, что будет действительно по душе – книгу, которую он с удовольствием причитает без лишних напоминаний.

Купив книгу, можно уютно устроиться на пуфиках и почитать ее. Или бесплатно познакомиться с изданиями, которые предложили организаторы фестиваля.

В программе фестиваля заявлено огромное количество встреч с писателями и есть уникальная возможность, купив книгу, пообщаться лично с ее создателем, взять у него автограф.

Так, в первый день фестиваля с читателями встретился Виктор Лунин – детский поэт, писатель и переводчик, лауреат многих конкурсов и премий. 74-летний писатель за свою творческую жизнь издал более 30 книг для детей. Его стихи пронизаны особым очарованием, они легки, забавны, быстро запоминаются. Читать их одно удовольствие как для малышей, так и для взрослых.

– Очень приятно, что люди начинают снова читать, – говорит писатель. – Я начал писать стихи еще в детстве, но тогда еще не думал, что стану именно детским писателем. Когда мы маленькие, то хотим стать большими и пишем взрослые стихи. Но когда я уже стал этим самым взрослым, то понял, что мне нравится писать для детей. О чем я люблю писать? О детях, о животных, о вещах. О чем бы я не писал, всегда стараюсь наделить героев детскими характерами. Часто на создание стихотворений подталкивают именно дети. Так, например, все знают, каким бывает настроение: хорошим или плохим, а вот одна девочка определила особый оттенок настроения родителей. И об этом я написал: «У папы настроение зазавтракомчитальное, у мамы настроение напапуобижальное, у брата настроение кричальнопогремучее, а у меня, а у меня — покомнатампрыгучее».

Малышам стихи Виктора Лунина особенно близки. Для деток постарше он издал книгу в прозе «Зверье мое». Как признается сам автор, все истории для нее взяты из жизни.

Если в нежном возрасте многие дети с удовольствием проводят время за книгой, которую им читают взрослые, то, становясь старше, часто отказываются от такого времяпрепровождения, предпочитая соцсети, ютуб и прочие современные интернет-сервисы. Книжным издательствам нелегко противостоять интернету, но все же выход можно найти. Иногда это нестандартно сверстанная книга, как, например, «Сказки синего сумрака». Это книга-приключение, книга-мир. Книга представляет собой сборник коротких сказок-притч, написанных специально для картинок-перевёртышей, объединяет которые «синий сумрак» – намёк на иллюзорность видимого.

Другие издательства идут дальше и «переупаковывают» классику в формат комиксов. На такой смелый шаг решилось издательство «Эксмо». Они выпустили на российский рынок серию из 11 шедевров мировой литературы в форме графических романов с твердым переплетом: «Человек-невидимка», «Собор Парижской Богоматери», «Вокруг света за 80 дней», «Робинзон Крузо», «Остров сокровищ», «Маугли» и др.

Классика в виде комиксов – формат новый и вызывает массу споров в правильности такого подхода. Однако издатели уверены, что если такие комиксы понравятся читателям, то они в последствие захотят прочитать и саму книгу.

– Комикс – это дополнение к книге? Я думаю, что да. Это совершенно другой формат, который позволяет тем, кто уже читал произведение, увидеть его глазами художника, а тех, кто еще не читал, познакомить с сюжетом и подстегнуть к прочтению оригинала, – говорит редактор издательства «Эксмо» Анна Устинова. – Мы считаем, что лучше пусть литература живет в новых форматах, чем пылится на полке в библиотеке. Современным детям трудно воспринимать большой поток информации в виде текста, а комикс создает читателю зрительные образы, благодаря чему чтение текста проходит намного легче. Кроме этого он показывает читателям, что сюжет классических произведений ничуть не уступает современным комиксам, может быть таким же увлекательным и динамичным. Комикс ни в ком случае не заменит книгу. Это как фильм, который снят по мотивам произведения. Такие комиксы делают из ребенка сначала зрителя, а потом уже читателя. Комикс, как и фильм, запускает тот же механизм: заинтересовывает читателя, не раскрывая произведение полностью, и предлагает ему прочитать оригинальный текст.

Дискуссия о комиксах по классической литературе шла в рамках встречи с редактором издательства «Эксмо» Анной Устиновой. «Классика в новом формате: уместно ли делать из Онегина комикс?» – так звучало название встречи. Ответ на этот вопрос оказался неоднозначным: с одной стороны, это тренд, который завоевывает все больше поклонников, но с другой стороны, перерабатывать российскую классику для российского читателя нужно особенно внимательно – издатели ожидают, что читатель будет более требовательно относиться к качеству текста и рисунков. Но прежде всего, останавливает дороговизна создания с нуля таких книг.

– Наша серия комиксов переведена на русский язык. Ее цена вполне доступна для покупателя. Но если мы будем сами с нуля отрисовывать, цена ее увеличится как минимум в два раза. В том числе из-за этого мы пока не решаемся выпускать на массовый рынок такие книги, – пояснила Анна Устинова.

На встрече с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак говорилось о книгах, которых боятся родители.

– Пару лет назад Наталья Медведь провела опрос в интернете и выяснила круг тем, на которые родители читать своим детям не хотят, – рассказала Евгения Пастернак. – Ими стали: педофилия, гомосексуальные отношения, самоубийства, наркотики, очернение родителей в глазах детей, психические расстройства, репрессии, диктаторские политические режимы, преступления, развод родителей, подростковое бунтарство, смерть близких, половое развитие, войны, школьная травля, дети с особенностями развития. Мы абсолютно уверены в том, что книга не может навредить. Более того, книга может стать возможностью поговорить на сложную тему безлично, основываясь как бы на чужом опыте. Более того, обсуждая книгу вы можете сказать своему ребенку что-то очень важное, то, что он не воспримет в виде нотации и поучения. Поэтому мы уже второй раз составляем список книг на запретные темы.

Познакомиться с предлагаемым списком книг можно в галерее:

Сегодня фестиваль «ЛитераТула» продолжается. Подробную афишу мероприятий смотрите здесь.