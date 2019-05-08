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Суворовский суд вынес приговор убийце Павла Колесникова

Суворовский суд вынес приговор убийце Павла Колесникова

Жуткая история произошла в октябре 2018 года.

Приговором Суворовского районного суда 25-летний Александр Пичугин осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ. Он признан виновным в убийстве 20-летнего сотрудника администрации Суворовского района Павла Колесникова.

Напомним, Павел пропал в ночь на 29 октября 2018 года. Его искали не только правоохранители, но и волонтеры отряда «Лиза Алерт», и просто неравнодушные жители. Спустя почти месяц выяснилось, что парень мертв. По подозрению в убийстве был задержан Александр Пичугин.

В ходе следствия выяснилось, что 28 октября Павел и Александр отдыхали в кафе «Лимон» в Суворове. Между ними произошла ссора, которая закончилась дракой. После стычки Пичугин и Колесников разошлись. Но через какое-то время первый решил, что недостаточно проучил Павла. Догнал его, накинулся снова и задушил.

Тело погрузил в багажник и закопал в деревне Старое Ханино, после чего тщательно вымыл автомобиль и уничтожил возможные следы. Через некоторое время, испугавшись активных поисков, убийца перезахоронил труп и пытался его сжечь. Полиция задержала Пичугина 21 ноября.

Подробнее об этой жуткой истории читайте в нашем сюжете.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд назначил Пичугину наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба судом удовлетворены частично, компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей взыскана в пользу потерпевших в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил. 

Сюжет: Дело об исчезновении Павла Колесникова
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