В праздничные выходные на тульских дорогах увеличат количество треног

В праздничные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан, где будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Госавтоинспекция информирует, что во время праздничных выходных дней сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейдовые мероприятия как в Туле, так и в районах области с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным количеством личного состава.

Особое внимание будет уделяться управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Также в период праздничных и выходных дней на территории области будет увеличено количество мобильных автоматических комплексов фото и видеофиксации административных правонарушений для выявления и пресечения нарушений скоростного режима на дорогах федерального и регионального значения.

Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.