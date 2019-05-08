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В праздничные выходные на тульских дорогах увеличат количество треног

В праздничные выходные на тульских дорогах увеличат количество треног

Неукоснительно соблюдайте ПДД!

В праздничные дни сотрудники тульской Госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.
 
Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан, где будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
 
Госавтоинспекция информирует, что во время праздничных выходных дней сотрудники ГИБДД проведут профилактические рейдовые мероприятия как в Туле, так и в районах области с увеличением плотности нарядов ДПС и максимальным количеством личного состава. 
 
Особое внимание будет уделяться управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.
 
Также в период праздничных и выходных дней на территории области будет увеличено количество мобильных автоматических комплексов фото и видеофиксации административных правонарушений для выявления и пресечения нарушений скоростного режима на дорогах федерального и регионального значения.
 
Управление ГИБДД УМВД России по Тульской области обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:47 0
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