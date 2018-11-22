новости
новости
Регистрация
Под Суворовом найдено тело пропавшего Павла Колесникова

Под Суворовом найдено тело пропавшего Павла Колесникова

По версии следствия, подозреваемый забил парня до смерти, а затем вывез труп за город и закопал.

Недалеко от Суворова был найден труп пропавшего жителя Суворова — 20-летнего Павла Колесникова. Напомним, парень пропал 28 октября. В тот вечер он вышел из дома и отправился с другом в местное кафе «Лимон».

Как потом рассказали очевидцы, уже под закрытие рядом с заведением произошла потасовка — дрались Колесников и еще один молодой человек. Инцидент видели многие, по некоторым данным, Павел после драки сам ушел в сторону стадиона. Но домой так и не вернулся.

21 ноября следователи Следственного управления, а также сотрудники полиции установили и задержали человека, причастного к исчезновению Колесникова. Им оказался 24-летний местный житель. Именно тот, который подрался в кафе с Павлом.

По предварительным данным, после потасовки в кафе драка переместилась в другое место, в ходе конфликта Колесников был избит, отчего скончался. Испугавшись привлечения к ответственности, убийца вывез тело на машине и закопал в двадцати километрах от населенного пункта, после чего тщательно вымыл автомобиль и уничтожил возможные следы.

– Через некоторое время, испугавшись активных поисков, подозреваемый перезахоронил труп и пытался его сжечь. Сотрудники полиции и СУ СК России по Тульской области получили подтверждение этой версии в ходе совместной работы, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следователи допросили подозреваемого, после чего его задержали. В ходе допроса молодой человек признался, что действительно убил Павла и закопал тело в деревне Старое Ханино.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, с подозреваемым провели проверку показаний на месте, в ходе которой он указал следователям место захоронения.

сегодня, в 14:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьСуворов
Прочее
убийство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смерть четверых детей на пожаре в Туле: МЧС исключило версию о неисправном обогревателе
Смерть четверых детей на пожаре в Туле: МЧС исключило версию о неисправном обогревателе
В Кировском сквере Тулы появится амфитеатр
В Кировском сквере Тулы появится амфитеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.