Под Суворовом найдено тело пропавшего Павла Колесникова

По версии следствия, подозреваемый забил парня до смерти, а затем вывез труп за город и закопал.

Недалеко от Суворова был найден труп пропавшего жителя Суворова — 20-летнего Павла Колесникова. Напомним, парень пропал 28 октября. В тот вечер он вышел из дома и отправился с другом в местное кафе «Лимон».

Как потом рассказали очевидцы, уже под закрытие рядом с заведением произошла потасовка — дрались Колесников и еще один молодой человек. Инцидент видели многие, по некоторым данным, Павел после драки сам ушел в сторону стадиона. Но домой так и не вернулся.

21 ноября следователи Следственного управления, а также сотрудники полиции установили и задержали человека, причастного к исчезновению Колесникова. Им оказался 24-летний местный житель. Именно тот, который подрался в кафе с Павлом.

По предварительным данным, после потасовки в кафе драка переместилась в другое место, в ходе конфликта Колесников был избит, отчего скончался. Испугавшись привлечения к ответственности, убийца вывез тело на машине и закопал в двадцати километрах от населенного пункта, после чего тщательно вымыл автомобиль и уничтожил возможные следы.

– Через некоторое время, испугавшись активных поисков, подозреваемый перезахоронил труп и пытался его сжечь. Сотрудники полиции и СУ СК России по Тульской области получили подтверждение этой версии в ходе совместной работы, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следователи допросили подозреваемого, после чего его задержали. В ходе допроса молодой человек признался, что действительно убил Павла и закопал тело в деревне Старое Ханино.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, с подозреваемым провели проверку показаний на месте, в ходе которой он указал следователям место захоронения.