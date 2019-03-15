Дело об убийстве Павла Колесникова передано в суд Суворова

В Суворове завершено расследование убийства 20-летнего Павла Колесникова. В преступлении обвиняется 25-летний житель районного центра Александр Пичугин.

Напомним, Павел около месяца числился пропавшим без вести. Он ушел из дома 28 октября и пропал. Его поисками занимались полиция, следственное управление, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Параллельно с поисками отрабатывались возможные версии исчезновения молодого человека. Убийство была одной из версий. 21 ноября полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался тогда еще 24-летний местный житель Александр Пичугин. Он признался в убийстве и рассказал, где спрятал тело Павла.

По версии следствия, ночью 29 октября 2018 года на автомобильной парковке неподалеку от кафе-бара «Лимон» в Суворове между Александром и Павлом произошел конфликт. По неподтвержденным данным, Павел Колесников нелестно высказался о своей матери, и это задело Александра Пичугина, выросшего без матери. Ссора переросла в драку. После потасовки Павел ушел со стоянки, а Александр последовал за ним на машине.

У одно из домов по ул. Буденного Пичугин догнал Колесникова, и между ними опять произошла словесная перепалка, в ходе которой обвиняемый снова накинулся на Павла. После очередного удара Павел упал, тогда Пичугин обошел со спины молодого человека и начал его душить. Через некоторое время, убедившись, что потерпевший мертв, обвиняемый погрузил тело Колесникова в свой автомобиль и закопал в двадцати километрах от населенного пункта, после чего тщательно вымыл автомобиль и уничтожил возможные следы. Через некоторое время, испугавшись активных поисков, он выкопал труп и попытался его сжечь, а после перезахоронил. В ходе допроса Александр Пичугин рассказал, что закопал тело в деревне Старое Ханино.

Родители Павла Колесникова первоначально отказались верить словам подозреваемого и отказались забирать тело сына из морга. Только после того, как было проведено исследование ДНК, они признали, что их сын убит.

«На этапе предварительного расследования следователем проведен весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме», – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.