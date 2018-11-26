Экспертиза ДНК: найденный под Суворовом труп принадлежит Павлу Колесникову

Готовы официальные результаты генетической экспертизы: вероятность, что труп, найденный под Суворовом в Старом Ханино, принадлежит Павлу Колесникову, — 99,99%. Это максимально возможный результат. Из официального сообщения СК: «В рамках предварительного расследования данного уголовного дела следователем была назначена генотипоскопическая экспертиза, по результатам которой установлено, что родители Колесникова П.А. являются биологическими родителями мужчины, образец крови тела которого представлен на экспертизу». Напомним, ранее на опознании тела сына родители не узнали его и отказались забирать тело из морга. Накануне в соцсетях появилось сообщение от родителей 20-летнего Павла Колесникова. Они уверены, что их сын жив, а все факты, которыми оперируют следователи, — какая-то жуткая ошибка. Следователи и до результатов экспертизы были уверены, что найденный труп принадлежит именно Колесникову, поскольку признание задержанного и свидетельские показания подтверждают эту точку зрения. Да и само тело было найдено именно там, где указал подозреваемый.

В конце октября сообщение об исчезновении 20-летнего Павла Колесникова потрясло весь Суворов. Даже те, кто лично не был знаком с молодым человеком, переживали за его судьбу и выходили на поиски с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».

Парень пропал 28 октября, а 21 ноября полицейские и следователи задержали подозреваемого в убийстве – 24-летнего суворовца Александра Пичугина. Именно с ним Колесников подрался у кафе «Лимон» в тот роковой день. Домой Павел так и не вернулся.

Задержанный сознался в том, что убил Колесникова, и указал место, где захоронил тело. В ходе проверки показаний труп действительно был обнаружен в деревне Старое Ханино.

Напомним, по предварительным данным, 28 октября после потасовки в кафе драка переместилась в другое место. В ходе конфликта Колесников был избит, отчего скончался. Испугавшись привлечения к ответственности, убийца вывез тело на машине и закопал в двадцати километрах от населенного пункта, после чего тщательно вымыл автомобиль и уничтожил возможные следы. Через некоторое время, испугавшись активных поисков, он выкопал труп и попытался его сжечь, а после перезахоронил. В ходе допроса Александр Пичугин рассказал, что закопал тело в деревне Старое Ханино.