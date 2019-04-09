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Суворовский суд рассматривает дело об убийстве сотрудника администрации

Суворовский суд рассматривает дело об убийстве сотрудника администрации

Павел Колесников пропал в ночь на 29 октября 2018 года. Спустя почти месяц выяснилось, что он мертв.

Суворовский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела25-летнего Александра Пичугина. Ему вменяется убийства 20-летнего сотрудника администрации Суворовского района Павла Колесникова.

Павел пропал в ночь на 29 октября 2018 года. Спустя почти месяц выяснилось, что он мертв. А причастен к смерти Александр Пичугин.

28 октября Павел и Александр отдыхали в кафе «Лимон» в Суворове. В ходе разговора Колесников бросил пару неосторожных фраз о своей матери и это зацепило Пичугина. Мужчины начали выяснять отношения и подрались. Когда стычка закончилась, Пичугин и Колесников разошлись. Но через какое-то время первый решил, что недостаточно проучил Павла. Догнал его и накинулся на него снова и задушил.

Тело погрузил в багажник и закопал тело в деревне Старое Ханино. Подозреваемого в убийстве полиция задержала 21 ноября.

Родители Павла Колесникова первоначально отказались верить словам подозреваемого и отказались забирать тело сына из морга. Только после того, как было проведено исследование ДНК, они признали, что их сын убит.

Кстати, 25-летний Александр Пичугин в 2012 году был приговорен к 240 часам исправительных работ за то, что в в июне того же года напился и сорвал баннеры с фотографиями талантливых детей Суворовского района и забросил их на крышу гаражей.

Разбирательство началось 1 апреля, были допрошены двое потерпевших. Сегодня продолжается рассмотрение материалов уголовного дела.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:48 0
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