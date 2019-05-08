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В Туле пройдет чемпионат и первенство области по тайскому боксу
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет чемпионат и первенство области по тайскому боксу

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18 и 19 мая в Туле состоится чемпионат и первенство области по тайскому боксу. Соревнования посвящены памяти Заслуженного тренера России Сергея Васильевича Лихожона.

На турнир съедутся более 200 спортсменов не только из Тульской области, но и из других районов ЦФО.

Турнир состоится по адресу: ул. Серебровская, 30 (СШ «Восток»). Начало — в 12.00. Вход свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:26 0
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