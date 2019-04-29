Убийца женщины-кассира в Тульской области задержан

Как стало известно Myslo, предполагаемый убийца женщины-кассира в узловском супермаркете задержан в ходе оперативных мероприятий.

Подробности задержания пока не разглашаются. Известно, что задержанному 34 года, он местный житель. Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.

Напомним, в Узловой Тульской области сегодня, 29 апреля, мужчина зверски убил кассира местного супермаркета на ул. Пушкина. Вооруженный ножом преступник нанес своей жертве множество ударов.

«Смерть женщины наступила в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений», — сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

В социальных сетях сообщают, что у погибшей остались трое детей.

На территории всей Тульской области был введен план «Перехват», так как преступнику удалось скрыться на автомобиле. В настоящее время розыск прекращен. Myslo следит за развитием событий.