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Купить билеты на «Дикую мяту» можно на Myslo

Купить билеты на «Дикую мяту» можно на Myslo

Билеты на фестиваль появились в продаже на Myslo-кассе.

Забронировать и купить билеты можно на нашем сайте в один клик, для этого необходимо открыть раздел Кассы/Фестивали. В Myslo-кассе можно приобрести детский, взрослый, групповой билет, а также оплатить парковку и место под палатку.

Внимание: билеты продаются только на сайте, вы не сможете их найти во всех остальных точках продаж.

Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону: 57−07−07, доб. 228. Торопитесь, до фестиваля осталось всего 2 месяца.

Напоминаем, что в 2019 году «Дикая мята» пройдет в Бунырево с 28 по 30 июня. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. На музыкальных сценах «Дикой Мяты» гостей ждут 100 концертов звезд российской и мировой сцены и новые исполнители, стремительно набирающие популярность.

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