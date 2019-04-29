Купить билеты на «Дикую мяту» можно на Myslo

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Напоминаем, что в 2019 году «Дикая мята» пройдет в Бунырево с 28 по 30 июня. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. На музыкальных сценах «Дикой Мяты» гостей ждут 100 концертов звезд российской и мировой сцены и новые исполнители, стремительно набирающие популярность.