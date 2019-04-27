Пожар на кладбище в Тульской области уничтожил сотни могил: фото

Фото: vk.com/aleksingrad

Пал травы в Алексине Тульской области повредил сотни могил. Об этом в группе «Алексинъ градЪ» написал местный житель и опубликовал несколько фото.

«27.04.2019 год. Муниципальное Стопкинское кладбище в Алексине. Интересно что ответит Сити-Менеджер Алексина, тоже жители ВИНОВАТЫ, что не усмотрели за могилами своих родственников, а их там 18.000 могил», — написал автор сообщения (орфография и пунктуация источника).