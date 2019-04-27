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Пожар на кладбище в Тульской области уничтожил сотни могил: фото
Фото: vk.com/aleksingrad

Пожар на кладбище в Тульской области уничтожил сотни могил: фото

Один из местных жителей опубликовал фото с места происшествия.

Пал травы в Алексине Тульской области повредил сотни могил. Об этом в группе «Алексинъ градЪ» написал местный житель и опубликовал несколько фото.
 

 
«27.04.2019 год. Муниципальное Стопкинское кладбище в Алексине. Интересно что ответит Сити-Менеджер Алексина, тоже жители ВИНОВАТЫ, что не усмотрели за могилами своих родственников, а их там 18.000 могил», — написал автор сообщения (орфография и пунктуация источника).
 

 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 22:53 +4
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